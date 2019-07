Explotación pesquera, a ciegas por opacidad

En México la información sobre la actividad pesquera tiene un rezago de más de seis años o carece de fuentes confiables, lo cual abre la puerta a la sobreexplotación de las especies del mar debido a que no existen parámetros para otorgar los permisos de pesca, advirtió la organización no gubernamental Oceana en su estudio Auditoría Pesquera.

“Encontramos que hay algunas inconsistencias en esta información, para empezar 51 por ciento de la información en la Carta Nacional Pesquera (CNP) sobre las especies pesqueras tiene no menos de seis años, es decir, no está actualizada. Por otra parte, el 96 por ciento de información de pesquerías carece de fuentes de información confiable, no hay manera de saber la fuente bibliográfica o quién generó la información, eso para nosotros es opacidad”, dijo Esteban García-Peña, director de la organización.

Añadió que esto afecta al sector, ya que se está “pescando a ciegas” no sólo en el sector privado, sino también en el gubernamental que desconoce cuáles es el estatus de las especies marinas, y por lo tanto cuáles deben ser los niveles de producción para no afectarlas. El documento indica que de las 735 especies que se pescan en México, la CNP las agrupa en 83 fichas informativas, una por cada pesquería en el país. De las 83 pesquerías, 52 son aprovechadas a su máxima capacidad, lo que representa 63 por ciento del total.