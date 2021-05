Extrabajadores esperan regresar a a Tridonex

Con la apertura de la empresa Tridonex para que sus trabajadores puedan afiliarse libremente a cualquier sindicato, extrabajadores tienen la esperanza de que sus demandas laborales por fin salgan del limbo burocrático.

Tras la queja laboral que centrales obreras de Estados Unidos y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios MOVIMIENTO 2032 (SNITIS) presentaron en el marco del T-MEC, empleados de la empresa Tridomex pudieron afiliarse libremente a un gremio distinto.

La AFL-CIO, principal central obrera de Estados Unidos entregó a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC.

Esta denuncia fue presentada en conjunto con la Central Public Citizen's Global Trade Watch y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios MOVIMIENTO 2032 (SNITIS).

La petición establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.

Extrabajadores de esta empresa señalaron que en el 2019 ellos pretendieron abandonar al Sindicato de Trabajadores Industriales de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras (STIPME) para afiliarse al SNITIS, organismo representado por la activista Susana Prieto Terrazas.

Situación que se les complicó ya que la empresa Tridonex interponía trabas para que se realizara el trámite.

Trabajadores de Tridonex revelaron que la empresa les informó que respetarán la libre afiliación, ante este anunció voluntarios del SNITIS instalaron a las 15:00 horas de pasado viernes un módulo para afiliar a los obreros que desde las 16:30 horas comienzan a salir de esta planta, ubicada en el Parque Finsa.

“A mí me despidieron que por pandemia y no quise firmar, mi proceso sigue en la junta, vemos que con lo de la demanda las cosas están empezando a fluir, yo lo que pido es mi restitución”, destacó Luis Miguel Medina, quien fue uno de los 600 trabajadores despedidos sin motivo aparente.

Señaló que al no contar con una carta de recomendación, se le ha complicado conseguir trabajo en otra maquila.

“Sólo mi familia y yo sabemos cómo hemos sobrevivido, ya que tengo más de un año sin estar trabajando, yo sólo pido lo justo”, dijo el obrero.

En un recorrido realizado por El Sol de Tampico afuera de esta planta se observó que con el inicio de la reactivación económica, algunos ex empleados que fueron liquidados por la pandemia del Covid-19 han vuelto a las puertas de las empresa para solicitar esta recomendación.

“Por pandemia nos fuimos cientos, no sólo de aquí, de muchas plantas, ahorita ya me dijeron que están contratando en otro lado, fui y pasé todo, sólo me falta la carta de Tridonex y yo creo que sí me la dan porque fue de los que salí bien”, declaró Arturo Villasierra.

“Yo llevaba años en Tridonex, acepté la liquidación, yo no tendré problema para que me extiendan la carta y ahora sí, a trabajar”, sostuvo el obrero quien sí fue atendido por personal de la empresa.