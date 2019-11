Fallan apps de Santander, BBVA y Scotiabank en pleno Black Friday

Al menos tres bancos y el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) volvieron a presentar intermitencias en sus servicios, según los reportes de los usuarios de la banca en el portal Downdetector, una página que registra de forma extraoficial las quejas sobre fallas en el funcionamiento de portales o sitios electrónicos.

Entre los bancos con reportes destacan Santander, Scotiabank y BBVA, instituciones que presentaron un pico de quejas en el portal al filo del mediodía en viernes de quincena y en pleno Black Friday.

Oye @santander_resp @SantanderMx no jala la app o es solo a mi? pic.twitter.com/LHpTPegQe6 — Guillermo. (@byguillermoo) November 29, 2019 Bueno, entre la app de @SantanderMx que "está en actualización" (a medio día, en viernes de quincena) y no te deja entrar (y las líneas telefónicas están saturadas) y la @BBVA_Mex que te dice que no tienes conexión, y tampoco te deja entrar, no se hace una. — David Mendieta (@lynxmx) November 29, 2019

Hola @BBVARe_mx tiene varios días que la App de Wallet see me queda ahí después de iniciar sesión y no puedo ocupar la tarjeta virtual, ya limpie el caché de la app y la desinstalé pero no logro que avance, es algo general o solo me pasa a mi? pic.twitter.com/dKd5dNlWhZ — Bryanisimo (@bryanisimo) November 29, 2019

Al respecto, Santander señaló que está haciendo un reinicio del sistema y esperan que concluya en cuestión de minutos. Esta recuperación es sólo en la aplicación móvil, la banca en línea está operando normal, aclaró la institución financiera.

Esta es la quinta ocasión en el año en que el servicio bancario es intermitente en un viernes de quincena.

En septiembre pasado, el Banco de México (Banxico) reconoció que el SPEI es rebasado por “"a avalancha de transferencias que se registra en un viernes de quincena".

Esta saturación también fue admitida por el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, en la misma fecha.

"Todos los sistemas, cuando tienen sobre carga, tienden a hacerse más lentos, pero funcionan perfectamente", apuntó Niño de Rivera luego de la firma de un convenio entre la ABM y el Infonavit que se realizó en septiembre.