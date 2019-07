Fallas en la app de BBVA son por intermitencias

Con información de Juan Luis Ramos y Notimex

Las fallas registradas en la app y cajeros de BBVA en México este jueves se debieron a intermitencias, según el propio banco.

"A veces hay breves intermitencias", respondió la institución financiera a El Sol de México sin dar mayores detalles.

Usuarios en redes sociales reportaron fallas en el sistema de BBVA, lo cual les impide hacer transacciones en ventanillas de algunas sucursales o en su aplicación móvil.

En Twitter, la institución financiera explica a las personas que se encuentran trabajando para resolver a la brevedad el servicio de banca en línea, por su parte, los clientes del banco comentan que no pueden acceder a la aplicación, tampoco realizar transacciones y cargos por operaciones que ellos no realizaron.

Oye, @BBVARe_mx me apareció está notificación de un cobro desconocido. Acto seguido quise ver qué pasaba en la app y no pude ingresar. Help me! pic.twitter.com/ua4VcKfwCl — JosaR  (@JosaR_95) 11 de julio de 2019

En un recorrido hecho por varias sucursales, trabajadores de BBVA indicaron que no cuentan con sistema en ventanillas y se encuentran disponibles las operaciones por medio de los cajeros automáticos.

Algunos usuarios señalan que están recibiendo notificaciones de operaciones pasadas o que no realizaron.