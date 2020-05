Fallece Frank Devlyn, dueño de Ópticas Devlyn

Frank Devlyn, dueño de la compañía de Ópticas Devlyn, falleció a los 81 años de edad. La noticia fue dada a conocer por sus familiares, quienes anunciaron el lamentable deceso a través de sus redes sociales.

Jenny Devlyn publicó en su cuenta de Instagram una tierna imagen junto a su papá de cuando era pequeña, acompañada de un triste mensaje: “Con mucha tristeza les cuento que hoy mi daddy se fue al cielo. My daddy, my hero, lo escribo y no lo creo. Fue un hombre fuera de serie, un grande. Te amo por siempre mi daddito querido”.

Asimismo, Patrick E. Devlyn, presidente de la comisión, confirmó la muerte de su tío en Twitter: “Hoy se nos fue mi tío, un tipazo, gran líder, ejemplo a seguir y todo un personaje”, escribió también presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sin dar detalles de la causa del fallecimiento.

Por su parte el canciller de México, Marcelo Ebrad envió sus condolencias a los familiares y amigos de Devlyn a quien calificó como un “ciudadano ejemplar y comprometido”.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, también lamentó la muerte del empresario: “Mi más profundo pésame a la familia de Frank Devlyn. Empresario y promotor natural. Gran Rotario y sobretodo, un estadounidense totalmente comprometido con México y su gente desde su nilez en Cd. Juárez. My God bless you Frank”.

Frank Devlyn tomó la cabeza de la empresa familiar que surgió en los años 30 en Ciudad Juárez, cuando apenas tenía 22 años de edad, tras la muerte de su padre.

Fue en1962 cuando abrió su primer laboratorio óptico independiente, con ayuda de sus hermanos Jesse y Pat. Esto marcó el inicio de expansión de la cadena por Monterrey y San Luis Potosí.

Mi más profundo pésame a la familia de Frank Devlyn, que falleció hoy. Empresario, emprendedor y promotor natural. Gran Rotario. Y sobre todo, un estadounidense totalmente comprometido con México y su gente desde su niñez en Cd. Juárez. May God bless you Frank. 🇺🇸🤝🇲🇽 — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 27, 2020 Me dio gran pena enterarme de la muerte de Frank Devlyn. Un tipazo. Generoso, visionario y comprometido. Ofrezco mis oraciones a su familia y a sus muchos amigos. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) May 27, 2020 Con pena me entero del fallecimiento del gran Frank Devlyn, filántropo sin par, generoso con el prójimo y con México. Descanse en Paz. Mis condolencias a su familia. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 27, 2020 Lamento el fallecimiento de Frank Devlyn, ciudadano ejemplar y comprometido. Mis condolencias a su familia y amigos asi como a los Rotarios de México por tan sensible pérdida, descanse en paz. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2020 Hoy se nos fue mi Tio @FrankDevlyn..... un tipazo, gran lider, ejemplo a seguir, y todo un personaje. Nos deja un enorme legado e increibles memorias. Lo extrañare profundamente. pic.twitter.com/1QbtlxiIvd — Patrick E Devlyn Jr. (@Dpatjr) May 27, 2020 El #CCE lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Frank Devlyn Mortensen. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/h1fh9Hdn6N — CCE (@cceoficialmx) May 27, 2020 Con profundo dolor despido a un extraordinario amigo y aliado, Frank Devlyn. Tu partida nos toma por sorpresa a quienes admiramos tu fortaleza y espíritu altruista. Una oración al cielo por tu eterno descanso.

Un abrazo Gloria Rita, Jessica, Setephanie, Jennifer y @MelanieDevlyn. pic.twitter.com/taVEyvJ8Wh — Eufrosina Cruz (@EufrosinaCruz) May 27, 2020 Hoy perdimos a Frank Devlyn, un gran amigo con quien trabajé de cerca en varios proyectos, miembro del Consejo Directivo de @amsocmx e incansable promotor de causas sociales en México. Un México-americano muy querido por todos. Te extrañaremos Frank. QEPD pic.twitter.com/Scl2hjJDdJ — Larry D. Rubin (@lrubin) May 27, 2020

Frank estaba casado con Gloria Rita Gómez de Devlyn y juntos tuvieron a Melanie, Stephanie y Jennifer.

Devlyn fue presidente del Club Internacional de Rotarios entre 2002 y 2001 y dirigió la Rotary Foundation entre 2005 y 2006.

Actualmente, Devlyn es una de las marcas más relevantes en el mercado óptico mexicano.