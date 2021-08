Fallo en favor de SpaceX es un mal precedente y es preocupante: Isabel Guerra Villareal

Luego de que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló en contra de la empresa mexicana Stargroup y le desconociera sus derechos sobre la marca “Starlink” para prestar en México servicios de telecomunicaciones, la diputada Isabel Guerra Villareal, calificó como preocupante y un mal precedente el fallo.

La Presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, recalcó que la empresa mexicana lleva ya seis años operando en bastantes zonas del país.

“Ya el IMPI le dio el registro y ya tiene seis años operando no es como que sea algo nuevo o que de la noche a la mañana estuviera una marca registrándose. Ya está trabajando y ya cubre bastante zona del país, está dando el servicio, está ofreciendo la conectividad que tanto hace falta en estos tiempos, sobre todo ahora a raíz de la pandemia, de estar conectados, de tener acceso a la televisión restringida”, resaltó Guerra Villareal.

Stargroup registró a satisfacción la marca en 2015 ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), pero tres años después comenzó una batalla legal cuando SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, hizo los primeros intentos por arrebatarle un derecho adquirido para ofrecer el mismo tipo de servicios que la compañía nacional.

Pidió a los magistrados explicar por qué declararon la nulidad y caducidad de la marca “Starlink” en perjuicio de Stargroup.

“Y toda vez que no hubo una observación previa, nunca se dijo que no cumpliera con algo de la solicitud. Y entiendo que también tuvieron que haber sido notificados si no hubiera cumplido y seguramente la empresa mexicana lo hubiera solucionado, lo hubiera de alguna manera solventado las deficiencias, en el dado caso que las hubiera, pero no lo señalaron. Entonces, sería importante conocer cuál es el criterio o en adelante cuál va a ser el criterio siendo que esta empresa había cumplido con todo”, demandó la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

Confió en que ahora que el caso está en manos del Poder Judicial de la Federación, por un amparo promovido por Stargroup, haya una reconsideración del tema y se le dé la razón a quien ya venía operando y dando resultados bajo la marca “Starlink”.

La diputada dijo que sería decepcionante que, con el apoyo de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, llegue una compañía extranjera a quitarle sus derechos a una empresa nacional que invierte su capital en infraestructura, da un servicio de calidad y genera empleos.

Advirtió que estará al pendiente de que no se le niegue este derecho que ya fue otorgado y que en los diferentes sectores se le dé prioridad a los inversionistas nacionales y se le dé la debida importancia a esta infraestructura.

Antecedentes

El problema inició en octubre de 2018, cuando SpaceX demandó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través del despacho Méndez + Cortés, S.C., la nulidad y caducidad de la marca Starlink en México.

De acuerdo con las acusaciones, StarGroup no señaló con precisión los servicios de telecomunicaciones a proteger y ahora, sin que el asunto legal se haya resuelto y exista la titularidad del registro de marca, SpaceX utiliza el nombre de la marca Starlink para vender en México los mismos servicios de televisión e internet satelital.

Ante ello, el IMPI negó la solicitud de SpaceX al determinar que el registro de Starlink por parte de StarGroup fue claro en cuanto al alcance de sus servicios y que sí había hecho uso de la marca.

Sin embargo, la firma de Elon Musk presentó recientemente una demanda en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), integrada por los magistrados Óscar Alberto Estrada Chávez, Héctor Francisco Fernández Cruz e Isaac Jonathan García Silva, la cual resultó a su favor y declaró la nulidad, al igual que la caducidad de la marca Starlink.