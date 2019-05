Falta de inversión, el freno del crecimiento: Urzúa

El principal freno para el crecimiento económico del país es la falta de inversión, pues México cuenta con finanzas sanas y el compromiso de la administración de mantener la disciplina fiscal, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Manuel Urzúa Macías.

Al inaugurar el foro Impulsando el Potencial Económico de México, organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), el funcionario subrayó que el lento avance de la inversión no es un problema exclusivo del país, pues es un fenómeno que se refleja en diversas partes del mundo.

Opinó que, a nivel nacional, una vez que se ratifique el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), habrá una mejoría en este rubro y la economía comenzará a acelerarse.

“Creemos firmemente que tanto la inversión extranjera como la nacional mejorarán con la ratificación del TMEC, con la resolución de las tensiones comerciales internacionales y con un posible reacomodo de las cadenas globales hacia México", apuntó.

Urzúa Macías mencionó que entre las prioridades de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, están impulsar la inversión en el país, lo que se logrará con mejoras en el acceso al financiamiento, el fortalecimiento al estado de Derecho y con un combate eficaz a la corrupción.

La banca de desarrollo impulsará la inversión privada en sectores de la economía con amplio potencial de crecimiento, como el sector agroalimentario y sectores como la manufactura automotriz o aeronáutica, así como la industria turística o minera.

Foto: Mauricio Huizar

El titular de la SHCP recordó que la confianza empresarial en México muestra incrementos, ya que la Inversión Extranjera Directa (IED) tiene signos de mejora con un alza de siete por ciento anual en el primer trimestre de este año y que fue anunciada por la Secretaría de Economía la semana pasada.

El funcionario añadió que los pilares para asegurar la estabilidad macroeconómica son las finanzas públicas sanas y el compromiso del gobierno federal de mantener una disciplina fiscal, que son dos factores primordiales para el gobierno de México.

“Las finanzas en este momento están muy sanas, pues el superávit primario fue de 98 mil millones de pesos, los Requerimientos Financieros del Sector Público y el déficit fiscal fueron menores a lo proyectado", comentó.

Ante empresarios y economistas, Carlos Urzúa reiteró el compromiso del gobierno con la iniciativa privada y el desarrollo económico, para alcanzar la meta de crecimiento, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y que es de cuatro por ciento al final del sexenio.

“Esta administración seguirá trabajando para garantizar la libertad y la competencia en el mercado interno, promover el desarrollo económico y la adopción de políticas que fomenten la equidad y una mejor asignación de los recursos públicos”, aseguró Carlos Urzúa.