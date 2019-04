Falta de promoción frenará PIB turístico: CNET 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) prevé que la falta de promoción de México en el extranjero impactará en el PIB del sector, el cual pasará de crecer en el orden de 3 por ciento a alrededor de 1.6 por ciento este año.

Pablo Azcárraga, presidente del organismo, indicó que la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) ya está teniendo impacros en el sector.

En su participación en el XVII Foro Nacional de Turismo, indicó que en el primer trimestre del año las empresas turísticas han visto una reducción de 15 por ciento en sus utilidades, debido a que se han visto obligadas a reducir sus costos para tener más ocupación.

"Tendrá efecto negativo"

Esto, añadió, impactará en el crecimiento de la actividad y tendrá un efecto negativo en la economía nacional.

"La actividad turística va a tener un impacto en el crecimiento del PIB nacional en una décima", comentó.

Asimismo, con base en un estudio del CNET, indicó que esta situación afectará a la hacienda pública, ya que las empresas turísticas dejaran de aportar 20 mil millones de pesos en impuestos hacia 2024, debido a la falta de ingresos.

"El sector empresarial del país está preocupado (por las decisiones del gobierno). Si la economía no crece no sabemos si va a haber inversión. Estamos a tiempo de darle la vuelta a una crisis que no deberíamos tener", concluyó.