Familia Vergara mantiene derechos de marca Chivas: SCJN

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundado el recurso de reclamación que interpuso la Asociación Civil del Guadalajara en la que le disputaba los derechos de uso a la familia Vergara del nombre del club Chivas, por lo que Jorge Vergara y su hijo seguirán al frente del equipo.

El asunto ya había sido analizado por el entonces presidente de la Suprema Corte, Luis Maria Aguilar, quien el 16 de octubre de 2018, rechazó conocer del asunto, por lo que la asociación que encabeza Francisco Cárdenas, promovió un recurso de reclamación que tocó conocer al ministro.

Alberto Pérez Dayán declaró infundado el recurso de reclamación en su proyecto de resolución.

El caso se remonta al 2002, cuando Guadalajara AC, que encabeza Francisco Cárdenas, entabló una demanda contra Jorge Vergara por considerar que fue ilegal la venta del equipo, con el objetivo de que le sea restituida la posesión de éste, además de sus activos.

Posteriormente en el expediente de reclamación 2579/18 por el juicio de amparo 1573/2005-3, que en 2010 favoreció a los representados por Cárdenas, los magistrados determinaron que la marca Chivas no le pertenecía a Jorge Vergara por lo que ordenaron la cancelación de todos los registros marcarios inscritos desde que la asociación civil fue convertida en sociedad anónima para quedar en poder del empresario.

No obstante, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) devolvió en 2014 los registros de marca a Jorge Vergara.

En este sentido, el abogado de la Asociación Civil del Guadalajara, Antonio Jasso, sostuvo que la sociedad anónima de Jorge Vergara opera el equipo porque no se ha cumplido la sentencia de amparo que protege a la asociación civil, cuyo alcance exige la restitución íntegra del patrimonio o del club deportivo.

Tras el falló, el abogado señaló que esperaran conocer los argumentos que tomó la Corte para desechar su recurso de reclamación y que acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “es inaceptable que la sentencia quede neutralizada por resoluciones ilegales dictadas por los propios tribunales que concedieron el amparo, es un absurdo”.

En entrevista, el litigante afirmó que mientras que no conozca la determinación de la Corte, es decir los términos, no se puede confirmar que haya una determinación que cierra totalmente la puerta a la asociación civil, "la Corte no se puede desatender de lo que la propia Constitución dice, hay un artículo en la constitución número 17 que dice que la justicia debe impartirse por todos los tribunales con justicia completa”.

Por su parte, Francisco Cárdenas, director de la Asociación Civil del Guadalajara, expresó que es vergonzoso que la Corte, uno de los instrumentos de la Constitución, quede corta,“falta conocer los argumentos que ellos puedan esgrimir, para mi entender, no existe argumento legal que pueda impedir el cumplimiento del amparo, pero esta es la Corte que tenemos”.