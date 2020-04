Usarán 49 mil mdp del Fonadin para pagar deuda, programas sociales y apoyar a constructoras

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió que los 49 mil 418 millones de pesos guardados en el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) serán usados para pagar la deuda y los programas sociales, así como para un programa para la reactivación de las constructoras y Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Uno de los primeros fondos que desaparece es el Fonadin”, dijo Alfonso Ramírez, Cuéllar, ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

El diputado con licencia de Morena recordó que en el presupuesto de 2020 hay un transitorio, el cual determina la desaparición de todos los fideicomisos sin mandato legal.

Finanzas

“Todas las fracciones parlamentarias (PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PT y PES) aprobaron ese transitorio”, recordó el actual presidente de Morena.

Fernando Favela Galindo, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ahora diputado del PRI, agregó que tras una revisión rápida del decreto, el Fonadin es uno de los fondos que serán absorbidos por la Tesorería.

El expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, emitió un decretó el 7 de febrero de 2008 para crear el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, el cual se convirtió en un vehículo para la inversión en infraestructura en comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turismo, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos con impacto social o rentabilidad económica.

“Para cumplir con lo ordenado en el decreto presidente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos convienen en modificar el FARAC a efecto de transformarlo en fideicomiso”, según el documento de creación del Fonadin en poder de El Sol de México.

El 27 de agosto de 1997, la Secretaría de Hacienda creó el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, conocido como FARAC.

“Podemos reunir en total de fideicomisos y de fondos alrededor de 250 mil millones de pesos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dinero recaudado de los fondos y fideicomisos representan uno por ciento del producto interno bruto (PIB), los cuales ayudarán mucho más que otras medidas de ahorro, dijo el fundador de Morena.

El capital a ser recaudado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será usado para fortalecer los programas sociales y proteger a los pobres, así como para ayudar a la reactivación económica con la entrega de créditos a la industria de la construcción, que permite reactivar pronto la economía y generar muchos empleos.

La idea también es apuntalar ese recurso económico a Pemex por la caída en los precios del petróleo y el pago de deuda, comentó López Obrador.

“No queremos que se incremente la deuda, queremos hacer todo lo posible para mantener el compromiso, seguir cumpliendo de que no haya aumento en la deuda pública. Esto es contrario a lo que se hacía antes, que lo primero es pedir créditos. Entonces, no queremos eso, ya vamos a ir viendo hacia adelante, nosotros en el tiempo que llevamos no hemos aumentado la deuda”, manifestó.

La Ley de Austeridad Republicana y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 plantea la extinción de fideicomisos y fondos, que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales.

“ Hay fideicomisos que sí están creados por ley, esos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o por decretos del Ejecutivo, acuerdos de Hacienda o decretos de los presidentes y son muchos”, expuso.

“Proliferaron, vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí algunas, tenían sus guardaditos y lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la Ley de Austeridad Republicana, es concentrar todos estos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir”, agregó AMLO.