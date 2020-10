Fitch Ratings recomienda a estados no abandonar el Pacto Fiscal

La agencia calificadora Fitch Ratings negó que los estados tengan un adeudo con la Federación y consideró que en caso de abandonar el Pacto Fiscal, se tendrá que hacer una nueva valoración crediticia de las entidades.

“¿Los estados le deben a la federación? En realidad, no. Hay un convenio de coordinación fiscal. Los estados reciben los recursos mediante fórmulas muy claras y así ha funcionado el marco fiscal y esperemos que así siga continuado en un futuro; en pocas palabras no hay una deuda en estricto sentido. No existe”, comentó Manuel Kinto Reyes, director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch, en conferencia de prensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existen entidades que deben alrededor de 70 mil millones de pesos por impuestos de administraciones pasadas. Sin embargo, no es un monto que por el momento se esté tratando de recuperar.

El analista de la calificadora abundó que actualmente los estados reciben recursos a través de mecanismos transparentes, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo cual no existe adeudo alguno o mal interpretación de estos fondos.

Sobre la posibilidad de que algún estado abandone el Pacto Fiscal, explicó que Fitch Ratings tendría que hacer una revaloración del perfil de riesgo, ya que las entidades tienen cierto respaldo al formar parte de esta alianza.

Agregó que existen otros tipos de incentivos para evitar esta salida, como los contratos de créditos que tienen los estados, en tanto que este tipo de situaciones suelen presentarse en coyunturas como la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

