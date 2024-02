Fonacot otorgó 42 mil mdp de créditos en 2023

El Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) otorgó durante 2023 un millón 686 mil créditos por un monto de 42 mil 298 millones de pesos, reconoció su coordinador general comercial, Salvador Gazca Herrera.

Fonacot, que en mayo próximo cumple 50 años, evolucionó de un medio para adquirir muebles a un crédito de nómina que otorga a los trabajadores hasta cuatro meses de salario que las personas pueden ocupar para salud, útiles escolares, mejoramiento de vivienda o incluso, para costear vacaciones.

“Recordará que todo mundo identifica Fonacot como un un medio para adquirir muebles así así lo conocimos antiguamente nuestros papás, abuelos y familiares… Ya es un crédito de nómina, es un crédito que se deposita directamente a las cuentas de los trabajadores que otorga hasta cuatro meses de salario y el trabajador puede disponer este recurso para lo que guste: salud, una necesidad escolar, mejora dentro de su vivienda, actualizar el carro o vacaciones”, dijo en entrevista Gazca Herrera.

El funcionario añadió que Fonacot busca ser la mejor opción de crédito para los trabajadores en el mercado.

“Somos la mejor opción de crédito para los trabajadores. Se puede meter a Condusef a buscar créditos de nómina y ahí aparecen los dos créditos que tenemos —crédito mujer en efectivo y crédito en efectivo— como las dos mejores opciones crediticias del mercado… Nos tomamos esa meta de ser la mejor opción de crédito y lo estamos cumpliendo tenemos un CAT (Costo Anual Total) del 25.5 por ciento anual y estamos, por mucho, muy abajo de otras funciones crediticias”.

Agregó, además, que cuando un trabajador que solicitó un crédito de nómina pierde su empleo, cuenta con un fondo de protección por seis meses que cubre sus pagos hasta que consigue un nuevo trabajo.

Salvador Gazca añadió que para 2024 la meta es aumentar 10 por ciento la colocación de créditos hasta un millón 800 mil por un monto total de 47 mil millones de pesos, lo cual es posible gracias a la viabilidad financiera del instituto, el cual con políticas de austeridad, logró bajar el CAT de sus créditos de 48 por ciento que empezó esta administración al 25 por ciento actual.

Salvador Gazca, coordinador general comercial del Fonacot, destaca las bajas tasas de interés que ofrece el instutito a los trabajadores. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

“En este 2024 vamos a seguir apoyándolos (a los trabajadores). Financieramente estamos bien, tenemos los recursos para otorgar créditos… Tenemos la tasa más baja del mercado, las condiciones que tenemos son muy prácticas para ellos, todo el proceso crediticio no requiere de intermediarios, no requiere de coyotes, no requiere que le paguen a terceros, todo el proceso corre a través de un sistema sacan su cita en fonacot.com.mx”.

El funcionario finalizó señalando la facilidad para obtener un crédito Fonacot.

“Necesitas solamente presentar los últimos cuatro recibos de nómina, los últimos cuatro comprobantes de domicilio, identificación oficial y un estado de cuenta, con eso saca su cita en el portal de internet, se le asigna un espacio en la sucursal que el trabajador decida. En la sucursal el trámite dura 15 minutos y el crédito se deposita en la cuenta del trabajador en no más de 24 horas”.