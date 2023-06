Frenan uso de Inteligencia Artificial en los Grammy

Sólo los creadores humanos pueden aspirar a los premios Grammy, anunció el viernes la Academia de la Grabación, mientras el organismo que concede los galardones musicales más reconocidos del mundo trata de frenar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria.

Las obras creadas exclusivamente con IA están prohibidas, pero algunas creadas con ayuda de la inteligencia artificial pueden clasificarse en determinadas categorías, según indica el reglamento actualizado de la Academia. “Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría”.

Los creadores musicales deben contribuir ahora al menos con 20 por ciento de un álbum para obtener una nominación. En el pasado, cualquier productor, compositor, ingeniero o artista destacado en un álbum podía obtener una nominación , aunque su aportación fuera mínima.

La primera ceremonia de los Premios Grammy tuvo lugar en 1959, para recompensar a los creadores musicales de 1958.

El uso de la IA se ha extendido rápidamente desde noviembre, cuando OpenAI lanzó ChatGPT, un chatbot gratuito respaldado por Microsoft Corp que puede generar diálogos similares a los humanos a partir de entradas sencillas. Las aplicaciones de IA han proliferado, permitiendo a los usuarios animar fotos, crear avatares en películas, escribir canciones, ensayos y artículos.

En muchas profesiones crece el temor a que la IA desplace a los humanos. Por ejemplo, el Sindicato de Guionistas de Es- tados Unidos (WGA) y el Sindicato de Actores de Cine (SAG-AFTRA) también están luchando contra el uso de la IA en los campos creativos de la escritura de guiones y la interpretación.

El WGA quiere frenar el uso de la IA en la escritura de guiones, mientras que los actores del SAG buscan garantizar que sus miembros puedan controlar el uso de sus personajes digitales y recibir una compensación adecuada.

Al margen de los intentos por contener a la IA, las producción de contenido con esta tecnología continúan.

Una mezcla entre The Weeknd y Drake protagonizó una de las últimas canciones generadas por inteligencia artificial que se han viralizado, Heart on My Sleeve.

Para ello, el productor Ghostwriter ha utilizado la inteligencia artificial para crear clips vocales realistas que sonasen como The Weeknd y Drake, y TikTok ha hecho el resto con un video que ha alcanzado nueve millones de visualizaciones.

Sin embargo, el Grupo Universal Music se ha encargado de cortarle las alas, ordenando a Spotify y Youtube que eliminaran la canción de sus plataformas.

“Esto es el colmo, IA”, ha lamentado en Instagram, tras una versión suya rapeando “Munch (Feelin’U)” de Ice Spice.

La música “podría ser la primera industria en involucrarse plenamente” en esta revolución, explica Martin Clancy, presidente del comité de Ética ante la IA del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, con sede en Estados Unidos.

Un portavoz de Universal justificó que “las plataformas tienen la responsabilidad fundamental jurídica y ética de impedir el uso de sus servicios de forma que perjudique a los artistas”.