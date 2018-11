Sí va la fusión de Nafin-Bancomext

El director general de Nacional Financiera (Nafin), Jacques Rogozinski, aseguró que el funcionario que lo sucederá en el cargo, Eugenio Nájera, le confirmó que "sí va" la fusión de este organismo con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Finanzas Rechaza la ABM usura en las comisiones

En conferencia de prensa comentó que hace tiempo ya se trató de hacer esa fusión, sin embargo no fue realizada porque se requerían cambios legales y no había los votos suficientes en el Congreso de la Unión para lograrlo. "He hablado con Eugenio Nájera, que por cierto lo considero una gente muy capaz, y él me transmitió que sí va la fusión", recalcó el responsable de Nafin, quien aclaró a El Sol de México que si esto se hace bien debe ser benéfico para el país.

Abundando en la unión de Nafin y Bancomext, el funcionario explicó que puede haber sinergias importantes en las áreas financiera, de tesorería y de fondeo.

"Nacional Financiera es la institución de Banca de Desarrollo que consigue mejores condiciones de fondeo de toda la Banca de Desarrollo", explicó recalcando que, en vista de esto, "toda la parte financiera de Bancomext la podría estar operando Nacional Financiera".

"Hay áreas que sin la menor duda pueden generar sinergias, y eso sería benéfico", manifestó al aclarar, sin embargo, que hay otras en las que está un poco más complejo y el meollo del asunto es esperar a saber cómo se efectuará la fusión de las dos instituciones para saber si resultará en un bien.



Finanzas Cuestionan intención de desaparecer Bancomext

Finanzas Banxico debe endurecer la pierna con bancos: Condusef

Finanzas Ellos serán los próximos titulares del sector hacendario y financiero mexicano