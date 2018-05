Gammakat: el necesario negocio de la basura que crea gas

Uwe Rulli era un próspero guía de turistas en la Riviera Maya hasta que tuvo una revelación que cambió su vida. Transportaba un camión repleto de turistas europeos hacia Chichen Itzá cuando, cansado de que se quejaran de la abundante basura tirada al lado de la carretera pidió al conductor del camión detener la marcha.

"Me subí al autobús con una bolsa esperando al primero que me dijera algo sobre la basura. Una persona se quejó y le dije: 'a ellos (los mexicanos) no les molesta, por qué a tí sí. ¿Vienes a disfrutar de tus vacaciones o a quejarte?' Entonces una persona del grupo me dijo, 'tú sí vives aquí, haz algo entonces. Pues no es mala idea, dije'”.

Era 2008, y Uwe, un ingeniero de Frankfurt especializado en la construcción de carreteras rápidas, llevaba 17 años viviendo en México dedicándose al turismo tras haber dejado Alemania en 1991 buscando un cambio radical. El encuentro del camión había dejado algo en él: si una cosa no te gusta, haz algo para remediarlo.

Y a Uwe no le gusta el grave problema de basura por el que atraviesa México.

En entrevista con El Sol de México, el empresario platica cómo es que en el reaprovechamiento de la basura ha encontrado un nicho de negocio prácticamente ignorado en el país, pero que crece mientras los tiraderos de municipios e industrias se saturan y las generaciones más jóvenes toman mayor conciencia sobre el tema.

"Me di cuenta de que hay un gran futuro, en eso que es no saber qué hacer con la basura. Así que dije 'vamos'. Las empresas no lo conocen, entonces no lo buscan. Es un mercado completamente nuevo que apenas se está creando", relata.

Gammakat, su empresa, se dedica al diseño, instalación y operación de sistemas para el reprovechamiento energético de la basura. Mediante trajes a la medida, Uwe Rulli ayuda a las industrias asentadas en México a generar energía eléctrica para sus bodegas, calor para sus calderas, frío para sus refrigeradores y materiales para reutilizar, todo a partir de su propia basura.

Cada proyecto es distinto, pero a grandes rasgos Gammakat establece sistemas en los que se identifican y separan los desechos de las actividades industriales, los tritura, y a partir de su combustión genera gas que puede ser reutilizado en cualquier proceso productivo. Asimismo, separa los desechos que pueden ser reutilizados, como el metal y plástico.





"En las empresas debes ver que haya buen retorno. Que sean ambientalistas es muy difícil, pero si les enseñas dónde pueden ahorrar dinero en su proceso de producción sí les interesa. Una empresa que tiene mucha basura tiene muchos costos, entonces, ¿por qué no la aprovechan?", dice.

A partir de una inversión de cinco millones de pesos cualquier industria puede instalar la infraestructura necesaria. La tasa de retorno para las empresas puede tardar menos de dos años debido a los altos costos del gas LP o el natural.

En algunos casos –dice– los costos asociados al combustible se reducen hasta 40%.

"Transformamos basura en energía, diseñamos desde el primer plano hasta la nave industrial y línea de separación. Diseñamos junto con el cliente su proyecto hasta que encontramos su inversión y la tecnología que necesita. Si tuvieras presupuesto infinito podemos hacer que conviertas tu basura en diésel. La mayoría no quiere invertir, pero si no lo haces no hay ganancia", dice.

La basura de uno, tesoro de todos

En México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura y según el Banco Mundial se prevé que para 2025 la basura urbana en el mundo aumente 70%.

Pero donde unos observan cifras apocalípticas, Uwe ve la oportunidad de crear más y mejores empleos dedicados para atender una demanda creciente por el manejo de la basura.

"Muchos piensan que con el reciclaje ya la hicimos, pero con él se recupera sólo 7.0% para reutilizarla. Quiere decir que más de 90% termina en los tiraderos, y nosotros nos enfocamos a este gran volumen de basura que se puede aprovechar", relata.

A tres años de iniciar operaciones, los beneficios financieros y medioambientales de la propuesta de Gammakat ya ha encontrado el interés de importantes empresas en La Paz, Mérida y Cancún dedicadas al ramo turístico, alimenticio y de gestión de residuos que por confidencialidad piden no revelar su nombre.

"En algunos casos básicamente tomamos los residuos del ganado o de los parques y los convertimos en energía que reutilizan", dice.

Foto: Cortesía

Asimismo trabajan con gobiernos locales de Panamá y El Salvador para la instalación de sistemas de reutilización de basura en vertederos municipales.

Recientemente Uwe Rulli representó a México en la final global de The Venture Chivas Regal, un evento de financiamiento a emprendedores con probada naturaleza disruptiva, tras haber ganado la final nacional.

Ante la oportunidad que existe en los desechos –dice– se necesitan empresas y gobiernos dispuestos a invertir para dar solución a la amenaza de un mundo ahogado en sus desechos.

-¿México tiene un problema de basura? –se le pregunta.

-El mundo tiene un problema de basura. La basura existe desde hace mucho. Lo nuevo es la industria de cómo aprovecharla –responde.

"En ningún país puedes llegar a decirle a la gente lo que debe de hacer. Hazlo para que te vean, y si uno solo se contagia ya son dos. Y así empieza a crecer"

Materia prima

“Es un mercado (...) que apenas se está creando”