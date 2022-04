Ganfeng Lithium asegura cumplir con legislación nacional

La empresa Ganfeng Lithium aseguró que su inversión para explorar la presencia de litio en Sonora Lithium está sujeta y cumple con la legislación mexicana.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno revisará la legalidad de los contratos de concesión otorgados a la empresa de origen chino en el estado norteño, la firma hizo un llamado para continuar con su trabajo.

“Ganfeng espera trabajar con el gobierno y las autoridades relevantes para continuar con su inversión, la cual está sujeta a todas las leyes aplicables, regulaciones y modificaciones para el beneficio de todos los mexicanos”, señaló en una postura oficial.

Governor @mrikelme of Coahuila starts his enhanced border security measures after signing our historic agreement.



We are securing BOTH sides of the border.pic.twitter.com/JpMqAPfBf6 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 20, 2022

Del mismo modo, indicó que se encuentra analizando las modificaciones a la Ley Minera, propuestas por el jefe del Ejecutivo, y su impacto potencial al proyecto minero Sonora Lithium.

Al principio de la semana, el Presidente envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Minera con la finalidad de resguardar el litio, misma que fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados y el Senado.

Sociedad ¿Chihuahua tiene la mina de litio más grande del mundo?: los lugares con más reservas del "oro blanco"

La iniciativa señala que el Estado mexicano es el único que puede explorar y explotar las reservas de este material, codiciado por su uso para las baterías eléctricas.

En febrero la empresa de origen chino firmó un acuerdo con la inglesa Bacanora Lithium para aumentar su participación en un proyecto en Sonora de 22.5 a 50 por ciento.

“Continuamos creyendo que este proyecto traerá enormes beneficios a México en términos de empleo, desarrollo regional, integración con otros proyectos de extracción de litio para la industria automotriz e ingresos fiscales adicionales”, ñaló Ganfeng.

Añadió que cuenta con la experiencia y la tecnología para desarrollar las reservas de Sonora Lithium en beneficio del país.