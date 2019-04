Garantiza AMLO que presupuesto de Santa Lucía no aumentará

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se saldrán del presupuesto para la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía e incluso vaticinó que puede ser menos pero no más.

Al supervisar el inicio de estudios preliminares para la construcción del aeropuerto internacional, general Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía, dijo que el aeropuerto será un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una política racional, austera, en el marco de la honestidad y significarán un ahorro de 100 mil millones de pesos.

López Obrador garantizó que el proyecto se realizará con toda legalidad y será más eficiente que el que se preveía en el lago de Texcoco, cuyo costo se estimaba en 300 mil millones de pesos y que se iba a concluir hasta 2024.

"Nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el nuevo aeropuerto, con este aeropuerto entregaremos la obra en tres años (2021)

Dijo que se invertirían 100 mil millones de pesos "y eso costará", no como el tren Toluca-México, que se presupuestó en 30 mil millones de pesos y se terminarán pagando 90 mil millones.

Luego de agradecer a la Secretaria de la Defensa Nacional por su apoyo no sólo en la construcción del nuevo aeropuerto sino por su apoyo en labores de seguridad, dijo que se puede empezar ya la obra, pero falta la manifestación de impacto ambiental y por eso actuaremos con mucha prudencia, con toda legalidad y respeto a la ley, para no dar pretexto a nuestros adversarios de que no se puede realizar.

"Les adelanto a nuestros adversarios, los conservadores, que se llevó a cabo la consulta en los pueblos de alrededor de Santa Lucía y la gente aprobó el proyecto", precisó.

El presidente recibió por parte de ingenieros de la Sedena una explicación del proyecto y se informó que entre el 25 de junio al 11 de julio se espera que la Semarnat emita el resolutivo del impacto de ambiental para de inmediata comenzar a escarbar.