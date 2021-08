Gaseros levantan manifestación, se van sin acuerdos 

Luego de más de dos horas y media, los repartidores del gas LP y el gobierno federal no llegaron a ningún acuerdo y la advertencia del Gremio Gasero Nacional por dejar de surtir el combustible en los hogares es cada vez más latente.

En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), el líder del Gremio Gasero, Adrián Rodríguez, comentó que el negocio de surtir el gas LP de las plantas a siete de cada 10 hogares ya no es negocio para los uniformados en pantalón y camisas de mezclilla, por lo que advirtió que este jueves sólo surtirán gas, quienes tengan reservas de gas en sus pipas y decidan continuar trabajando con pérdidas.

"No depende de nosotros (dejar de surtir), sino del cúmulo de gente que representamos: una, que tengan gas en su tanque y que estén dispuestos a seguir perdiendo", comentó.

Este miércoles, los distribuidores comisionistas marcharon en las calles del centro histórico de la capital para exigir que se les incremente el margen de utilidades que obtienen por cada litro vendido, ya que con el nuevo tope de precios sólo pueden tener ganancias de 50 centavos por litro y un peso por cada kilo de gas LP.

Adrián Rodríguez aseveró: "ya no aguantamos". Dijo que su marcha de hoy hacía el zócalo "fue una muestra de que no aguantamos", pues señaló que están "subsidiando la operación para no perder los clientes" y que nadie se quede sin gas LP en los hogares.

Finanzas Producción de gas LP, en mínimo histórico

El líder de los comisionistas explicó que fueron recibidos en el recinto de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde fueron atendidos por representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), por parte del gobierno federal, y por representantes del gobierno capitalino.

"Hemos exhortado al gobierno que nos escuche y nos dé una solución. Están involucradas empresas privadas y sus comisionistas, entonces tiene que buscar cuál va a ser el órgano que pueda tener la intervención para poder moderar ese tema", añadió.

Refirió que también pidieron a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) intervenir, pues acusó que son estas instancias las que "crean la afectación, con base en la regulación".

El líder de los repartidores del gas confió en que no hayan sido omitidos en este nuevo modelo con topes fijos al precio del combustible y en las empresas que importan el as a México de manera voluntaria, por lo que esperó que las autoridades resuelvan el problema que acarrea a 16 mil familias mexicanas que dependen de este negocio.

"Creeremos que la buena voluntad del Presidente omitió el costo operativo de todos los que somos el reparto. Creemos y solamente presuponemos que no se consideró cuando se hizo la directriz de emergencia", confió.

Adrián Rodríguez señaló que esperarán las 24 horas que marca la ley para obtener una respuesta a sus demandas, pues dijo que no pueden hacer nada y que las autoridades les han pedido civilidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Nos piden por favor civilidad, nos dicen por medio de la Secretaría de la Ciudad, de la doctora (Claudia) Sheinbaum, 'vamos a llevarlo (su petición), dennos un tiempo para que escuchen y ver cuál es el órgano que les corresponde'", acotó.