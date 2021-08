Gaseros perderán permiso por no respetar precio máximo: Profeco

A su regreso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla afirmó, en entrevista con El Sol de México, que ya no hay curva de aprendizaje y que, aunque no ha encontrado al que se pase de rosca, no dudará en aplicar la ley en contra de quien rebase los precios máximos en el gas de petróleo licuado (LP), su nueva encomienda.

Desde el pasado lunes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió una nueva regulación para fijar un tope máximo al precio del gas LP, y entre otras medidas, establece que quien no respete esta regulación perderá su permiso de comercialización.

"Aquí no hay multas, tú no respetas el precio máximo, pierdes el permiso", aseguró el procurador federal del Consumidor en entrevista con El Sol de México.

¿Habrá mano dura por parte de la Profeco?

"No ha habido ningún caso para demostrarlo, pero estamos nosotros en la calle verificando y yo estoy esperando encontrar al primero, a ver cuál se pasa de rosca primero. La sanción es bastante grave", enfatizó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el pasado 4 de agosto que esta medida se tomó de emergencia por la afectación que suponía para los consumidores y que será transitoria, pues durará seis meses, en tanto se recupera el mercado.

"Habíamos encontrado que eran muchos ciudadanos quejándose de los incrementos del gas, y nosotros haciendo el monitoreo de precios en todo el país, habíamos detectado empresas que habían aumentado su porcentaje de utilidad, que habían estado ganando un porcentaje durante varios años, y en este año, ellos lo habían estado aumentando, y era algo que ya incluso se manifestaba en las gráficas y también lo habíamos señalado, por eso fue la necesidad de generar esta política temporal, porque es temporal es por seis meses y extraordinaria porque no se pudo autorregular el mercado como debía de ser y que esperemos de resultados", relató el procurador.

Sheffield Padilla aseveró que ya conoce y domina las labores que le exige el despacho de la Profeco, por lo que aseguró que "ya no hay curva de aprendizaje. "Nos vamos directamente a darle resultados al pueblo de México".

Anticipó que la política de los precios máximos en el mercado del gas LP será un éxito.

"Estos primeros días te podría decir que anticipamos un muy buen resultado de la política porque está respetándose en todo el país", afirmó.

El titular de la Profeco recordó que desde esta dependencia ya se llevaban verificaciones a las calibraciones de gas LP, corroborando que vendieran kilos completos en el caso de cilindros y litros completos en el caso de los tanques estacionarios.

"Eso lo continuamos, pero ahora en nuestras verificaciones, a partir del lunes pasado por la tarde, también estamos realizando la constatación de que se respete el precio máximo", comentó.

Detalló que son 145 precios máximos los que se fijaron a lo largo y ancho del territorio nacional, que serán vigilados por las 38 oficinas de la Profeco en el país.

"Esas 145 regiones no están distribuidas bajo la misma lógica que las oficinas y entonces hay oficinas que monitorean dos precios, hasta las que monitorean ocho precios", detalló.

Van 12 verificaciones por usuarios desinformados

En los cuatro primeros días de Sheffield a cargo de estas verificaciones, realizó 12 verificaciones a partir de reportes ciudadanos, de los cuales uno se ubicó en la capital del país.

"En los 12 casos el consumidor que se quejó estaba desinformado porque el precio que refería como alto era exactamente el mismo que el precio máximo (fijado)", abundó.

Ricardo Sheffield confirmó que los expendedores de gas LP pueden dar hasta el precio máximo, "no se pueden pasar ni por un centavo, pero el precio máximo sí lo pueden dar".

APP para el gas

El procurador también adelantó que la aplicación móvil que preparan para el gas LP será similar a la app Litro X Litro.

Con esta aplicación el consumidor podrá realizar denuncias y quejas vinculadas al no cumplimiento del kilo o litro completo y también por el no cumplimiento del precio máximo para el gas LP.

Además, podrá verificar cuál es el precio máximo en cada una de las 145 zonas y en donde vive y podrá observar que gaseras compiten en la zona para elegir la que más le convenga.

Tortilla deberá de bajar, maíz se estabilizó

Ricardo Sheffield afirmó que el precio de la tortilla deberá disminuir en los próximos días, ya que la presión que se vio en el mercado del maíz blanco, que se utiliza para la dieta mexicana, terminó.

El procurador explicó que el maíz amarillo encareció por la presión que hizo China al comprar abundantes cantidades de este insumo empleado para alimentar ganado, lo que ocasionó que los ganaderos comenzarán a comprar maíz blanco para sus animales, presionando este grano.

Lo anterior ocasionó que el precio del maíz blanco incrementará y con él, el precio de las tortillas alrededor del país.

Sin embargo, Sheffield Padilla, explicó que la demanda en todo l mundo por el maíz amarillo se redujo y la presión en el maíz blanco va disminuyendo.

Añadió que en México la cosecha más importante y que ayuda a fijar los precios de este insumo, es la que se da en mayo en Sinaloa, al norte del país, lo cual también impulsa el precio a la baja de la tortilla.

"El mercado del maíz amarillo ya se estabilizó y el maíz blanco con una muy buena cosecha en Sinaloa, en mayo, también ha venido a la baja. Entonces, si bien, fueron justificados los aumentos en abril, mayo y antes de estos meses, ahora debe de irse viendo que baja el precio. El promedio nacional del precio de la tortilla está en 18.50 en tortillerías y en tienda de autoservicio está en 12.40 pesos".

