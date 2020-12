¡Gasolina sí sube en 2021! Estos son los productos que aumentarán su precio

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los únicos productos que tendrán un aumento en su precio debido al ajuste inflacionario, serán las bebidas azucaradas, el tabaco y la gasolina.

El mandatario detalló que cada uno tendrá un incremento de 3.1 a 3.3 por ciento, "por lo de la inflación", comentó.

"Lo único que va a subir es tabaco 3.3 por ciento, por lo de la inflación; bebidas azucaradas, 3.1 por ciento y la gasolina Magna y Premium 3.3 por ciento".

Respecto a la gasolina, el mandatario destacó que "hay un dato, no a pesar de este aumento en combustibles, hoy día la gasolina y mañana y pasado y en todo enero y hacia adelante está más barata que cuando llegamos al gobierno".

Resaltó que desde su llegada al Gobierno, la inflación se ha mantenido a menos del 4 por ciento anual; además, "no ha habido aumento de impuestos ni incremento en los precios de los combustibles", dijo.

Este aumento se aplicará a partir del 1 de enero del 2021., debido a la actualización de las cuotas al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

Cabe recordar que cada año, tal como lo establece la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajusta las cuotas aplicables.

Por otra parte, ayer en conferencia matutina, el mandatario aseguró que el precio de las tortillas no iba a sufrir ningún aumento, pues lograron un acuerdo con Maseca y Minsa para evitar que esto sucediera.

"Hubo un acuerdo con Maseca y Minsa para que no haya abusos, lo mismo en el caso de las gasolinas y los combustibles, es solo inflación 3 por ciento, y no en todo; en el caso de la tortilla no hay aumento".

Además, el presidente López Obrador reiteró su confianza en que la economía y la recuperación de empleos mejorará en 2021.