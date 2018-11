General Motors de Canadá cerrará planta por reestructuración

Oshawa.- La compañía General Motors (GM) de Canadá cerrará su planta en la localidad de Oshawa como parte de una reestructuración de sus operaciones globales y para enfocarse en vehículos autónomos y de cero emisiones.

La planta, ubicada a 62 kilómetros al este de Toronto, emplea a 300 trabajadores de base y a dos mil 500 por horas y está enfocada en la producción de vehículos tradicionales. Ensambla actualmente los modelos Chevrolet Impala, Buick Regal, Cadillac XTS y Chevrolet Equinox. También finaliza los camiones Chevrolet Silverado y GMC Sierra.

La ensambladora de Oshawa había estado a punto de cerrar en 2016 luego de que GM anunciara que invertiría 400 millones de dólares para actualizar una línea de ensamblaje. El sindicato automotriz Unifor dijo en ese entonces que la inversión disipó el temor de que la planta cerraría en 2019.

GM ya había adelantado en su reporte de otoño su interés en enfocar su inversión en vehículos eléctricos y se espera que introduzca dos nuevos modelos en los próximos 18 meses.

Concretamente, GM planea lanzar 20 nuevos vehículos eléctricos para el año 2023, aunque no se sabe cuándo planea cubrir toda su flotilla con carros eléctricos.

Tanto el primer ministro Justin Trudeau como el gobernador de Ontario, Doug Ford, fueron informados anoche del cierre de la planta, antes del anuncio oficial de este lunes. Fuentes gubernamentales dijeron que examinarán el impacto del cierre de la planta y las medidas a tomar para ayudar a los trabajadores automotrices afectados.

El sindicato Unifor, que agrupa a miles de trabajadores automotrices informó que la planta está programada para quedar inactiva antes de diciembre de 2019.

Tan pronto comenzó a circular desde anoche la versión de que la planta cerraría después de 65 años de operaciones, los representantes de los sectores políticos, económicos y sociales comenzaron a reaccionar al respecto, considerando el impacto muy negativo para las familias canadienses y la economía.

Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Manufactureros de Autopartes Automotrices, dijo que la planta de GM en Oshawa, como otras plantas en Canadá han elevado sus costos de operación.

La planta de GM en Detroit advirtió en junio al presidente estadunidense Donald Trump que aumentar las tarifas de los metales y de las importaciones de China y Europa aumentaría el precio de los vehículos, bajaría las ventas y los empleos.

En tanto el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó el cierre de la empresa, a través de su cuenta de Twitter.

Depuis des générations, les travailleurs de GM sont le cœur & l’âme d’Oshawa. Nous ferons tout en notre pouvoir pour aider les familles visées à se remettre sur pied. Hier, j’ai parlé à Mary Barra de GM pour lui exprimer ma profonde déception à l’égard de la fermeture de l’usine. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 de noviembre de 2018 GM workers have been part of the heart and soul of Oshawa for generations - and we’ll do everything we can to help the families affected by this news get back on their feet. Yesterday, I spoke with @GM’s Mary Barra to express my deep disappointment in the closure. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 de noviembre de 2018