Entre denuncias de irregularidades concluye elección en GM Silao

SILAO, Gto. (OEM-Informex). El proceso para elegir a la nueva representación sindical de General Motors no fue tan limpio y transparente como se esperaba, pues durante los dos días que duró hubo constantes denuncias de irregularidades, las cuales iban desde la presunta compra del voto y hasta el robo de identidad.

Al menos eso fue lo que reportaron los observadores electorales del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA), quienes denunciaron que al interior de la planta de General Motors de Silao se compraron los votos de colaboradores hasta en 500 pesos, algo que denunciaron ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Patricia Juan Pineda, asesora legal del SINTTIA, explicó que en los cinco puntos que fueron colocados al interior para la votación, algunos trabajadores que fueron identificados como afines al líder cetemista Antonio Vallejo, se estaban formando hasta en tres ocasiones para votar.

“Lo que están haciendo es que llegan directo a votar con identificaciones falsas, ahí se le pidió al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que más allá de que pidan la identificación, se les está diciendo abiertamente por los representantes de SINTTIA que no los dejen votar, porque están votando hasta dos o tres veces”, mencionó.

Explicó que dentro de la compañía se tuvo una falta de coordinación en el proceso de consulta sindical por parte de las autoridades, ya que hay trabajadores que buscaban emitir su voto y al momento de llegar a las urnas y le dicen que ya habían votado, cuando eso en realidad no había sucedido y por ello señalaron un posible robo de identidad.

“Hay trabajadores que estaban acudiendo a votar, pero les dijeron que ya no es válido porque ya votaron, cuando eso no ha pasado, resulta que votaron por ellos”, mencionó.

Israel Cervantes, líder de Generando Movimiento, fue más explícito y contó el caso de Luis Alberto Barrón Cervantes, un trabajador que labora en General Motors desde el 12 de junio de 1995, quien acudió a votar y le dijeron que no podía, porque ya había emitido su sufragio y su nombre estaba tachado.

“Esto es muy grave, ya dimos aviso a las autoridades correspondientes, estamos enterándonos que hay gente del Centro Federal que están permitiendo que haya gente votando hasta dos veces”, mencionó.

General Motors debió participar más en el proceso de elección

Para los trabajadores de General Motors, la empresa debió haber tenido una participación más activa en el proceso de elección.

Esta situación ya había sido advertida por Kenneth Smith Ramos, exjefe de la Negociación Técnica del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, quien en diciembre de 2021 dijo en exclusiva para Organización Editorial Mexicana que General Motors debió tener un papel más protagónico para llegar a un acuerdo en el conflicto laboral que aún perdura.

“Aquí el riesgo, de alguna manera, de no permitir que los trabajadores se organicen bajo el sindicato que ellos han escogido, lo único que sucedería es que sería un balazo en el pie para la empresa, pero yo no creo que activamente ellos estén buscando obstaculizar el desarrollo de la vida sindical de la planta, porque saben que pueden estar sujetas a represalias directas por el gobierno de Estados Unidos, saben que el reflector está sobre la empresa y que la situación no se ha resuelto”, expuso en aquella ocasión.

Kenneth Smith también explicó que si los trabajadores alegan en algún momento que no se respetó sus derechos laborales, las autoridades de Estados Unidos y México podrían volver a intervenir y todo se dirimiría en un panel internacional, en donde el resultado arrojaría no sólo la determinación que se debería tomar para el tema sindical, sino que acarrearía sanciones para la empresa.

“Ahora sí se podría ir el caso hasta un panel y una resolución que arroje diversas posibilidades, como sanciones específicas sobre esa planta, como que les retiren la preferencia arancelaria a los vehículos que exporten a Estados Unidos y que eventualmente, si sigue habiendo reincidencia en este sentido, se pudieran prohibir que los productos de esa empresa pudieran ser exportados a Estados Unidos”.

Reporta INE a STPS denuncias de irregularidades

Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, dijo que las denuncias de presuntas irregularidades que les han sido reportadas las hicieron de conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que realice la investigación correspondiente de ésta.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Jaime Juárez Jasso comentó que el papel del INE fue sólo de observador del proceso electoral y para ello destinaron a 40 personas que no se despegaron de las casillas para atestiguar que todo transcurriera de manera correcta.

“Nosotros somos observadores del proceso de elección, la instancia organizadora es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y ellos han establecido mecanismos de disposición y normativas para presentar todas las quejas o denuncias de presuntas irregularidades, entonces hay un camino formal en donde deben de acreditarse estos presuntos actos, para que el propio Centro determine lo que proceda”, mencionó.

No obstante, Jaime Juárez Jasso destacó la participación de las y los trabajadores de General Motors en el proceso de elección, pues se tuvo un alto porcentaje de personas que fueron a votar, de las seis mil 200 que podían hacerlo.

Pese a anomalías, confía SINTTIA en respeto a derechos de trabajadores

Pese a las incidencias que se presentaron al interior de la planta de General Motors de Silao durante el proceso de selección sindical, el SINTTIA y la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN), se dijeron confiados de que las y los trabajadores tomaron la decisión en pro de sus derechos.

Israel Cervantes, líder de Generando Movimiento y extrabajador de la planta en General Motors, dijo a Organización Editorial Mexicana que confía plenamente en lo que decidan los trabajadores, ya que considera que no deben de ceder en su libertad y derecho.

“La gente ya está consciente de qué es lo que se está jugando, si algunos vendieron su voto, pues qué triste que estén vendiendo su dignidad por 500 pesos y al final de cuentas cuánto daño te van a generar esos 500 pesos”, mencionó.

De la misma manera, la FESIIAAAN comentó que estarán siempre apoyando la libertad sindical y contratación colectiva genuina en General Motors de Silao.

“No debemos olvidar que previamente a esta votación ocurrieron incidentes, los más graves, las amenazas que recibieron las dirigentes del SINTTIA, en especial, sobresale la advertencia hecha por personas que acudieron al domicilio de Alejandra Morales Reynoso, la secretaria general, para advertir que no debía presentarse a las votaciones ni a ningún otro integrante de su Comité”.

Los trabajadores reiteraron que se ha denunciado que los sindicatos que son parte de las centrales de la CTM o la CROC, sobre sus prácticas de siempre, intentando comprar los votos de la gente, tratando de engañarla, para que le den la espalda al SINTTIA.

“En la FESIIAAAN, nuestra convicción es que deben ser las y los trabajadores quienes deben autogestionarse, sin injerencia de la empresa, ni del gobierno, ni mucho menos de líderes corruptos. Por eso saludamos la amplia participación en las votaciones”.

Destacaron que los derechos no se mendigan, se ejercen y se defienden, además indicaron que si fuera necesario volverían a estar pendiente de lo que ocurra con los trabajadores en otros procesos.

La votación concluyó a las 10 de la noche y será en el transcurso de este jueves cuando puedan darse los resultados oficiales y se conozca cuál de las cuatro planillas inscritas en el proceso será la elegida para firmar el Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa.

¿Cuál es la importancia de General Motors en la economía nacional?

Durante los 85 años que General Motors tiene en el país, esta empresa se ha convertido en uno de los pilares de la economía mexicana, sobre todo por su contribución al tema de las exportaciones.

Tan sólo en su planta de Silao, General Motors da empleo a más de seis mil 200 personas del estado y unos 15 mil empleos indirectos, de acuerdo con estimaciones de Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato.

De hecho, General Motors fue la empresa que detonó el boom automotriz en Guanajuato, pues su llegada en 1995 significó el éxodo de más empresas a la entidad para ser sus proveedores y otros más para seguir sus pasos de fabricar en el Bajío para exportar a Estados Unidos.

En la planta de Silao, la General Motors produce una camioneta casi cada 58 segundos y antes de la pandemia llegaba a fabricar más de 330 mil camionetas Silverado, Cheyenne y Sierra, las cuales tienen como mercado principal Estados Unidos, por lo cual su aportación al tema de las exportaciones nacionales es importante.

