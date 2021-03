De extorsiones a secuestros, experto advierte riesgos en geolocalización de banca en línea

En plena ausencia del marco jurídico del ciber espacio, entra en operación este 23 de marzo la obligación de dar la geo ubicación para acceder a la Banca Digital, de la que ya 13.5 millones de usuarios la utilizan. “Esta Data demográfica y ahora geográfica es sumamente vulnerable”.

“No hay marco jurídico y no existe protección de los datos personales y por tanto, los hackers pueden tener acceso a tu teléfono, saber cuánto dinero tienes en el banco y conocer tu ubicación. Esa es una fórmula para el desastre”, afirmó en entrevista el especialista en ciber inteligencia, profesor Israel Reyes, de la Universidad George Washington y miembro de la Comunidad Internacional de Inteligencia (CII).

Advierte de los riesgos ya no solo de extorsiones sino de secuestros, al disponer los ciber criminales todos los datos generales de los usuarios de la Banca Digital.





Señaló que las personas que utilizan la Banca Digital son las que hacen más movimientos y transacciones monetarias: comerciantes, empresarios, funcionarios del gobierno.

“Lo que me preocupa es que por la falta de ese marco jurídico, no se les obligue a quienes tienen esa información, protegerla y no se les penalice”, dice a El Sol de México.

Sostuvo que el fundamento para pedir la geo ubicación habían dicho era para evitar el lavado de dinero y el terrorismo; “pero no hay una correlación directa para que tu geo ubicación tenga que ver lavado de dinero y con terrorismo. Eso no tiene lógica”.

Foto ilustrativa / Foto: pixabay.com

Afirmó el especialista en ciber inteligencia, que “los grupos criminales, los terroristas y los que lavan dinero, no utilizan los bancos. Ellos usan plataformas criminales con anonimatos, usan la cripto moneda”.

Entonces, con esta nueva medida, la gente buena va a pagar los platos rotos, dijo.

Insistió en que antes de que entre en operación esta medida unilateral de parte de las instituciones bancarias y financieras, este asunto debe llevarse al Congreso de la Unión, al Senado de la República para ver cuál es el riesgo cibernético que esto implica.

Y subrayó: “Tenemos ahorita en México un problema de hackeos, un problema de criminalidad que va para arriba y ahora se le suman que les das tus teléfonos y tu geo ubicación. En charola de plata les entregas toda la información de los cuenta-habientes a los criminales”.

Al almacenar los bancos esta información en su base de datos, no te garantiza que un empleado bancario o financiero no vaya a venderla. “Este es un problema que tenemos”, insistió.

Además, considera: “Sería irresponsable proceder con esta nueva medida sin una evaluación y sin tener un marco jurídico que penalice a los que venden esta información o que obligue a las instituciones bancarias y financieras a tener un marco de trabajo más estricto para salvaguardarla. Vas a poner en riesgo a la gente normal”.

Se deben regular conductas

¿También limita los derechos ciudadanos esta reforma a la Circular Única Bancaria?

-Toda información es buena para quien la tiene, porque te van a segmentar, porque saben dónde vives, por dónde caminas, a dónde vas de compras. Les estás dando muchos datos relevantes de tu comportamiento a esas organizaciones.

¿Aumentarán los delitos?

-El problema es que cuando los ciber criminales tienen acceso a esa información ya no solamente vas a recibir llamadas telefónicas para extorsión, muy probablemente te van a secuestrar.

Insistó en que este tipo de acuerdos deben analizarse desde el punto de vista riesgo-beneficio.

¿Durante la pandemia se aceleró el uso de la Banca Digital?

-Efectivamente, durante este año de pandemia hemos hecho más uso de la banca digital, más uso de las compras en línea, educación en línea, más uso del zoom, de reuniones en línea.

De esta nueva normalidad que la sociedad ha adaptado, todas estas plataformas digitales para nuevas formas de trabajo, de vida, emanan nuevos hechos de colaborar, de trabajar, de aprender. Y este nuevo mundo y normalidad, de donde emanan nuevos modos y hechos, es necesario regular conductas y adecuar legislaciones.

Por eso mi llamado al Congreso para que emita su pronunciamiento. No hemos visto nada ni de la Cámara Baja ni de la Cámara Alta, manifestó.

Bancos tendrán tu ubicación en tiempo real

A partir de este 23 de marzo, los bancos podrán conocer la ubicación en tiempo real de sus clientes para prevenir el lavado de dinero, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

Con esto también se busca combatir el financiamiento al terrorismo o actividades delictivas, ya que las instituciones financieras tendrán mayor detalle de las operaciones que realicen los usuarios.

Foto: Especial

Las medidas, que se desprenden de una reforma publicada a las instituciones de crédito en 2019, también aplicarán para las personas que aperturen una cuenta o celebren contratos con un banco.

Según la ABM, los clientes deberán de autorizar que la aplicación móvil de su banco pueda conocer la geolocalización en tiempo real desde sus dispositivos móviles.

