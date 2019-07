Gobierno busca reducir en 80% la compra de alimentos al extranjero

Al ofrecer un mensaje a medios de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que fue un rotundo fracaso la política neoliberal, ya que “no se puede defender esta política que nos hizo más dependientes, hizo pobre a la gente y generó violencia e inseguridad”, por lo que se busca reducir en un 80% la dependencia de compra de alimentos al extranjero.

Manifestó que con los programas sociales para el campo se han entregado apoyos a 2 millones de productores y refirió a que en sus giras no escuchaba que estaba llegando el Programa de Producción para el Bienestar.

Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador aseguró que se ha utilizado el padrón que existía y se depositó en sus cuentas o consideraron que es el mismo ProCampo, por lo que “no hay motivo para que no les llegue el apoyo porque va personalizado”.

“Nosotros podemos demostrar y la Tesorería dará el padrón y que se publiquen los nombres de los beneficiarios de más de un millón de los productores, siendo el lunes la entrega”.

Afirmó que la autosuficiencia alimentaria del crecimiento económico, por lo que se están sentando las bases para incrementar la producción.

El Primer Mandatario expresó que se están trabajando en proyectos para cuencas lecheras y no se puede promover la producción donde no hay agua, “no se puede producir leche con alfalfa donde no hay agua, pero si hay agua en el sureste”.

Puntualizó que se puede desarrollar una ganadería apropiada al trópico, por lo que ya se está trabajando para aumentar la producción lechera y ser autosuficiente en este tema y en el maíz.