Gobierno de AMLO, con retroceso en creación de empleos comparado con los últimos 4 sexenios

En materia de creación de empleos en los últimos cuatro sexenios, el actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el único que tiene retrocesos. De ahí el incremento de la pobreza que dio a conocer hace unos días el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Mientras que en gobierno de Vicente Fox Quesada, cada día se crearon 500 nuevas plazas de trabajo, en el de Felipe Calderón Hinojosa fueron mil 57 y llegaron a mil 902 en la administración de Enrique Peña Nieto. En el gobierno de la 4T a la fecha el promedio diario es de menos 171 empleos.

“Con esto nos damos una idea con qué dificultades podremos llegar a las cifras de crecimiento de empleo con el presidente Vicente Fox y además con 15 millones menos de mexicanos”, afirmó Armando Leñero Llaca.

De acuerdo al análisis de la firma de Administración Operativa Empresarial Retribuye, el especialista en el mundo laboral, dijo en entrevista que aún no se recuperan los puestos de trabajo perdidos por la pandemia del Sars-Cov-2 que fueron 20 millones 613 mil y faltan 320 mil para cubrir esa cifra.

“Además, la transición al esquema de servicios especializados, representa para las empresas un costo adicional, que compensarán con la disminución de salarios a más de 575 mil trabajadores que laboraban bajo el esquema de subcontratación”, afirmó Leñero Llaca.

Comentó en entrevista que en algunos casos, las compañías no notifiquen el esquema de sustitución patronal, con la idea de no transparentar la disminución en la prima de los trabajadores, “lo que representa un riesgo no solo para los salarios, sino para la prestación de seguridad social”, según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A escasos días de concluir el plazo para realizar el Registro de Prestadores de Servicios Especializados Obras Especializadas (REPSE) este 1 de septiembre, se reconoce por sus patrones directos a 2.5 millones de trabajadores. “Pero el 23% ha visto reducido su sueldo”, de acuerdo al IMSS”.

Explicó que el costo del empleo formal es alto: significa 35 centavos por cada peso nominal que se paga a cada trabajador. “La diferencia con esta reducción de salarios es que en lugar de un peso ganado por los empleados, ahora son sólo 70 centavos. Y ello marca una diferencia importante”.

El también socio fundador del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), recordó que durante la pandemia del Covid-19, los patrones tuvieron que hacer recortes de casi el 20% de sus colaboradores.

“Con estas modificaciones veremos un menor crecimiento del empleo formal, sumado a los más de 300 mil empleos que aún se tienen pendientes por recuperar”.

Las empresas tienen que pagar prestaciones y demás. Y como el costo es mayor, lo que hacen es bajar el sueldo base.

¿Esto impacta la economía familiar de más de medio millón de trabajadores?

-Claro. Esto lo vimos desde un principio con la eliminación de la subcontratación. No iba a implicar un mejor salario y mejores condiciones, sino todo lo contrario. Y va a implicar mayor evasión, mayor simulación y mayor corrupción y precarización del empleo.

¿Y ante esto, qué hacer?

-La verdad, es que la Secretaría del Trabajo debería sancionar a las empresas que hacen esto: reducir el salario diario integrado de los trabajadores. En algunos casos bajan prestaciones y por ende baja el salario diario integrado, que es lo que dice el IMSS.

Y al bajar el salario diario integrado quiere decir que bajan las prestaciones. Por ejemplo, una persona que en el anterior empleo tenía 30 días de vacaciones, le quitas ahora 15 días y lo que va a bajar es su salario diario integrado.

Esto sucede para compensar el costo adicional de este cambio.

También habíamos visto que no iban a mejorar las condiciones de los trabajadores; no va a incrementar el empleo formal, al contrario. Es muy lento el crecimiento. Todavía no se recuperan los puestos que se perdieron en la pandemia que era 20 millones 613 mil. Aún faltan alrededor de 320 mil puestos para llegar a esta cifra.

¿Más los que deberían de crecer en este lapso?

-Así es. Más o menos en 32 meses se deberían haber creado alrededor de 2.4 millones de empleos. Y tenemos un déficit de más de 300 mil. ¡Imagínate¡

Hicimos un análisis sí se toman en cuenta los trabajadores promedio diarios formales que se crearon durante el gobierno del presidente Vicente Fox fueron 500; en el periodo de Felipe Calderón, 1,057; con Enrique Peña, 1,902 promedio diario.

Y en este sexenio el promedio diario es de menos 171 trabajadores. Con esto nos damos una idea de que con trabajos podremos llegar a las cifras de crecimiento de trabajos con Vicente Fox y además con 15 millones de mexicanos menos.

Este cambio en la ley de subcontratación lo que hace es retroceder en la creación de empleos. Vamos para atrás. Decrecen 171 empleos diarios. Esto lleva como consecuencia el incremento de la pobreza que dio a conocer hace unas semanas el Coneval, precisó.