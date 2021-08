Se iniciaron trámites con Banxico para utilizar recursos del FMI a pago de deuda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a pesar de la pandemia, México tiene finanzas sanas y se recupera la economía, circunstancia que justifica que los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilicen para pagar la deuda.

"En todos los países llegan directo a los gobiernos y aquí, por diversos mecanismos, los maneja el Banco de México; sin embargo, son fondos que le corresponden al gobierno", expresó.

Durante la conferencia matutina, López Obrador aseveró que ya comenzó los trámites con el Banco de México (Banxico) para que, tras la llegada de los Derechos Especiales de Giro (DEG), esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda.

"Todavía no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros, porque esto va a significar una disminución, sobre todo en el paso del servicio de deuda, en el pago de intereses, no se van a usar para ninguna otra actividad sino para el pago de deuda", expresó.

El mandatario aseguró que está llegando a país inversión extranjera como no había sucedido, que se está recuperando la economía y que todo mundo acepta que vamos a crecer este año seis por ciento.

“Esto ya se percibe en todo el mundo que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda. Tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones a pesar de la pandemia, está llegando inversión extranjera como no sucedía también en muchos años, este semestre fue histórico en cuanto a ingresos por inversión extranjera.

"También se está recuperando la economía después de la pandemia, ya todo mundo acepta que vamos a crecer este año seis por ciento, se están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda”, señaló.

Según Banxico este lunes se recibió el pago de los DEG del FMI que ascienden a 12 mil 117 millones de dólares. Estos recursos, precisó, pasarán a formar parte de las reservas internacionales y su uso estará determinado por la Ley del Banco de México.

Para utilizar los fondos, informó, la Tesorería de la Federación debe comprar de activos con Banxico que, entre otras cosas, consiste en el intercambio de divisas con dinero del propio Gobierno Federal.

La legislación también establece que el Gobierno Federal a través de operaciones cambiarias con el Banxico, puede contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas. “De esta manera, la Tesorería de la Federación puede comprar o vender divisas con el Banco de México con recursos del propio Gobierno Federal a precios de mercado”, resaltó la institución.

Los DEG son activos administrados y creados por el FMI desde 1969 para evitar que sus países miembros tengan choques en su balanza de pagos y complementar las reservas internacionales.

López Obrador informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue quien le sugirió utilizar los recursos del FMI para pagar deuda de manera anticipada.

