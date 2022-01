Gobierno no está interesado en adquirir Citi Banamex: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó este miércoles en la conferencia matutina presidencial que el Gobierno federal no está interesado en adquirir el banco Banamex, luego que el corporativo Citigroup anunció ayer, martes, su salida de México así como su venta y otras participaciones en el mercado del país.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular de Segob, Adán Augusto López, en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó al ser cuestionado sobre la venta de este banco que al Gobierno no le interesa adquirir este banco.

"No, el Gobierno en este momento está enfocado en sus esfuerzos presupuestales a la inversión pública y la construcción y desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Tren Ístmico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, que nada más con el detonar la obra pública han sido palancas de desarrollo nacional", dijo Adán Augusto López.

Respecto al interés que mostró públicamente el empresario Ricardo Salinas Pliego para comprar este banco, el funcionario dijo que no tiene información oficial de que algún grupo empresarial tenga intención de adquirir este banco, pero subrayó que seguramente surgirán varios interesados, pues recordó que Citi Banamex es el tercer banco más importante en el país. “Es una entidad bancaria que para el grupo internacional representa ganancias de poco más de mil 500 millones de dólares al año”.

Por otra parte, el secretario de Gobernación respondió que la fuga de capitales extranjeros histórica en el país en 2021 y que asciende a 257 mil 601 millones de pesos, por concepto de instrumentos de deuda, respondió que "en las finanzas nacionales hay estabilidad y que, si bien hubo un repunte inflacionario en noviembre, se ha venido recuperando".

Adán Augusto respecto a la presión que puede sufrir el peso mexicano ante la salida de estos capitales extranjeros, respondió "lo presiona y no lo presiona (sic)" y aseguró que no como el gobierno no incrementado deuda, esta salida de capitales debe ser "el retiro de las ganancias de todos esos fondos que mantienen inversión en el mercado de deuda del nacional".

Finalmente, argumentó ante este cuestionamiento que hay estabilidad económica, el peso se mantiene estable y que esa es una señal de confianza de los mercados extranjeros.