Gobierno presume inversión extranjera, supera los 10 mil mdd

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que con la ampliación del crédito de los bancos HSBC, J.P Morgan y Mitzuho Bank, no se advierte la ampliación de la deuda pública del país y hasta presumió que, en este primer trimestre del año, aumentó en un 7% la Inversión Extranjera Directa, respecto al mismo periodo del 2018.

“En lo financiero está muy bien el país, son sanas las finanzas públicas, ayer me informó la secretaría de Economía que en el primer trimestre del año aumentó la Inversión Extranjera Directa en el país, llegó a 10 mil millones de dólares en el primer trimestre del año”, aseguró.

Además, insistió en que desde que comenzó su administración el peso se ha apreciado frente al dólar y ha aumentado la recaudación de impuestos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Insistió en que tienen la instrucción de no tocar las reservas de las dependencias federales, no elevar los impuestos ni el precio de los combustibles, para no afectar las finanzas de los ciudadanos.

“No vamos a caer, se equivocó, no va a aumentar la deuda del fondo a lo que él hace referencia es un recurso que ya se tenía, es un fondo revolvente, se puede usar, sí se tenía, pero no significa aumentar deuda”, defendió sobre las críticas de los columnistas.

Reinversiones y nuevas inversiones lograron el aumento

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el primer trimestre del año se captaron 10 mil 161.9 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representó un aumento de 7.0%comparado con el mismo periodo de 2018, con datos preliminares.

De acuerdo con el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), el monto es la diferencia entre 16 mil 786.5 millones de dólares registrados como flujos de entrada y seis mil 624.6 millones de dólares de salida.

La dependencia federal señaló que el aumento se concentró en los rubros de reinversiones y nuevas inversiones, aunque el ajuste posterior de las cifras podría modificar este resultado.

Las cifras preliminares de inversión indican que el 43.1% de la IED provino de Estados Unidos, lo que muestra que sigue siendo el principal socio comercial de país, y le siguen España, con 13.8%.

Así como Bélgica, con 6.9%; Canadá, con 5.8%; Países Bajos, con 5.2%, y otros países aportaron el 25.2% restante.

Respecto al tipo de sector, indicó, las manufacturas ocupan el primer lugar con 36.7%, seguido de los servicios financieros y de seguros, con 23.8%, y comercio, con 10.4%.

Además del sector de la información en medios masivos, 7.4%; generación de energía eléctrica, agua y gas, con 5.8%; construcción, con 5.4%, y otros captaron 10.5%.

Los montos reportados sólo consideran inversiones realizadas y formalmente notificadas ante el RNIE de la Secretaría de Economía, de ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones en los trimestres sucesivos.