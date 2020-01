Graciela Márquez presenta en Davos prioridades y logros de la 4T

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, presentó en el Foro Económico Mundial (WEF) las prioridades económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de sus actividades en su gira por Davos, la funcionaria señaló que el actual gobierno mexicano busca alcanzar la estabilidad macroeconómica, reducir la pobreza y desigualdad, incrementar los salarios e impulsar el mercado interno.

"Mantener la estabilidad macroeconómica es la clave para nuestro crecimiento", dijo la funcionará en la mesa Perspectiva Estratégica: América Latina, moderada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

En #Davos2020 me reuní con @USTradeRep Robert Lighthizer, representante comercial de EEUU. Conversamos acerca de los trabajos para la implementación del #TMEC y el futuro de la relación comercial México-Estados Unidos.



Subrayó que al cierre de 2019 México gozaba de finanzas públicas sanas, un crecimiento en el superávit primario y una inflación está controlada.

Además, subrayó que la macroeconómica luce bien y que la ratificación del T-MEC es una buena noticia tanto para inversionistas y el gobierno porque deja en claro reglas para el comercio en la región.

"Tenemos buenas expectativas sobre el posicionamiento de la región a nivel global y de introducir una fuerte política industrial en el país", comentó.

Estos elementos, dijo la secretaria, son parte fundamental para alcanzar los objetivos del gobierno Federal en materia de equidad y disminución de la pobreza.

La mesa en la que también estuvieron presentes el secretario de la OCDE, Ángel Gurría; el presidente de la compañía energética YPF, Guillermo Nielsen; y el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, es uno de los cinco foros en los que estaba confirmada la asistencia de Márquez durante el WEF.

Además de estas mesas, la funcionaria ha mostrado en redes sociales encuentros con personalidades como Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, y Phil Hogan, comisionado de Comercio de la Unión Europea.

Márquez participará en el foro de Davos hasta el próximo viernes 24 de enero, según dio a conocer la Secretaría de Economía.