Grupo Modelo se deslinda de señalamiento de AMLO

La cervecería Grupo Modelo rechazó los señalamientos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que había solicitado una devolución multimillonaria por concepto de IVA, la cual habría sido rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un comunicado, la empresa explicó que quienes interpusieron un recurso para la devolución de impuestos fueron ex accionistas de la empresa.

“Grupo Modelo informa que la decisión a la que hizo referencia el día de hoy el Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a los procesos que llevan algunos ex accionistas del Grupo que hoy no tienen relación con el mismo”, apuntó el documento.

Este marte, López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera que la empresa que hace la cerveza Corona, interpuso el amparo ante la SCJN con el objetivo de que le fueran devueltos “miles de millones de pesos” por concepto de IVA.

La compañía desmintió los hechos y reafirmó “su compromiso con el cumplimiento a la ley y el respeto a las instituciones en todos los sitios donde opera”.