Guajardo advierte presiones para modificar T-MEC

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, advirtió a los senadores que habrá “muchas presiones’’ para modificar lo acordado en el T-MEC. “Evitar que se abra una caja de pandora en cuanto a movimiento o cambios’’.

Explicó que históricamente después de concluir la negociación, “cuando revisamos todos los acuerdos comerciales que ha hecho Estados Unidos, siempre hay uno o dos temas adicionales que se procesan, no es cuestión de presiones específicas, es simplemente decir, bueno, para lograr los números y las mayorías –en los congresos- requeridas, hay temas que pueden mover números en las votaciones’’.

Lo que hay que hacer, aquí también en México, si abrimos el debate volvemos a abrir la negociación. Hay que comprometernos a que lo negociado se mantenga como fue negociado, enfatizó.

Sin embargo, destacó que México ganó cuando envió el mensaje al mundo que un gobierno entrante y un saliente tomaron un posicionamiento para preservar la plataforma más importante a nivel internacional de comercio que es América del Norte.

Por ello, el secretario de Economía exhortó al Senado de la República a ratificar en sus términos el nuevo acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al advertir que vendrán presiones para que se altere su contenido.

El funcionario se reunió con las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado, donde se analizó la ruta crítica para la ratificación del T-MEC y ratificó la firma para el 30 de noviembre próximo.

“El acuerdo en la mesa es suficientemente bueno para todos los que van a estar tomando decisiones tanto en Canadá, como en Estados Unidos y como México”, indicó el titular de Economía.

Por otra parte, se refirió a la postura de la Conferencia de Cámaras Industriales (Concamin) y del propio Senado para que apliquen “medidas espejo” a Estados Unidos antes de la firma y ratificación del T-MEC en el tema de los aranceles y aluminio.

Dijo que realizar ello sería como “darse un balazo en el pie”, pues se afectaría a industrias como la automotriz, de enseres domésticos y energía.

Apuntó que cualquier planteamiento que se lleve a Estados Unidos en este tema se hará de la mano de la industria acerera.

“A 17 días de que termine mi encargo yo no voy a poner en la mesa una postura que no sea en total acuerdo con la industria. Yo no ganó absolutamente nada. Si yo llego a tratar de solucionar -la Medida 232 con una buena señal de que vamos a llegar a la firma, la única manera de que llegue a ello sería con el acuerdo de la cámara”, refrendó.

