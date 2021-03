Hacienda informa lista de contribuyentes que omitieron comprobantes fiscales

La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista de contribuyentes o razón social que omitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

La lista completa de los contribuyentes y empresas puede ser consultada en el DOF, donde explican las irregularidades y los oficios emitidos de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados, los motivos y fundamentos.

Al respecto, el DOF publicó 56 nombres: denominación o razón social del contribuyente, los giros y los estados de la República donde se encuentran.

Además, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas.

Una vez transcurrido el plazo señalado, y en virtud de que los contribuyentes no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas.

