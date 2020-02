Hacienda se aferra y dice que PIB crecerá 2% este año

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la dependencia a su cargo no bajará la expectativa de crecimiento para el cierre de 2020, pese al movimiento a la baja que realizó el Banco de México el miércoles.

"Nosotros no vamos a reducir (la expectativa), no estamos dependiendo de si lo hace o no el Banxico. Nosotros dependemos de dos cosas: de cuánto nos da nuestro propio modelo y cuándo es la fecha específica en que revisamos", dijo Arturo Herrera al concluir la presentación de un estudio sobre movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Finanzas Pérdidas de Pemex aumentaron 92% en 2019

Hacienda estima que la economía mexicana avanzará entre 1.5 y 2.5 por ciento al cierre de este año, mientras que el Banxico prevé un rango de 0.5 a 1.5 por ciento, un punto porcentual por debajo de este dato.

El funcionario añadió que el crecimiento económico es una prioridad para este año, junto con el estímulo a la inversión, y que el gobierno federal ya trabaja en ello.

La Secretaría de Hacienda es parte del Gabinete para Fomentar el Crecimiento Económico que anunció el Presidente, y que es dirigido por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

El martes pasado, Arturo Herrera dijo que para el arranque de 2020 la dependencia adelantó la entrega de recursos para obras de estados y municipios, y que hay un avance de 90 por ciento en los proyectos de licitaciones carreteras para acelerar el crecimiento económico.