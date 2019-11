Hackeo a Pemex ya fue controlado, confirma Durazo

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que se desactivó el hackeo a Pemex, pero continúa la investigación por parte de la Fiscalía General de la República para detectar si el ataque cibernético se originó desde dentro de la institución.

Luego de reunirse con presidentes municipales y secretarios de seguridad, Durazo dijo que corresponderá a Petróleos Mexicanos interponer la denuncia.

Aseguró que la división de policía cibernética de la Guardia Nacional colabora en las investigaciones.

"Estamos trabajando, continúa la investigación no obstante está controlado el hackeo sin consecuencias, prácticamente de inmediato se desactivó, no se registran pérdidas porque afortunadamente alcanzó un porcentaje menor y equipos que no contenían información relevante y estratégica de Pemex" dijo.

No quiso revelar el tiempo que duró el hackeo, el cual se originó el domingo pasado en las oficinas centrales de Pemex.

Al ser cuestionado si el hackeo pudo haberse generado desde el interior de Pemex, el secretario dijo que es parte de las investigaciones que llevan a cabo, investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General