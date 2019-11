Halla ASF desvíos por 310 mdp en obras de carreteras

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desvío presuntamente 310.6 millones de pesos de 15 obras de infraestructura carretera durante 2018, último año de la administración anterior.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, 276.1 millones corresponden al sector central de la secretaría, y el resto a tres obras a cargo de Capufe.

En la segunda entrega de informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se señala que la SCT no aclaró recursos de obras en entidades como Chiapas, Campeche, Querétaro, Guerrero y Oaxaca, los cuales van desde 827 mil pesos hasta 37.1 millones.

Pagos improcedentes o excesivos, falta de facturas, compra de materiales que no cumplieron con los requerimientos de obra, pagos de viáticos que no correspondían a la obra, así como gastos duplicados, fueron algunas de las inconsistencias.

El mayor faltante es de 73.1 millones de pesos en la modernización de la carretera federal Pachuca-Tempoal, en Hidalgo.

En la construcción de la carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en Oaxaca, se detectaron 40.8 millones de pesos que no fueron aclarados, principalmente por el pago de trabajos no ejecutados, informes que no se acreditaron, y la adjudicación de obras sin contratos autorizados.

Foto: Cortesía SCT_MX

En Capufe, los montos faltantes se detectaron en la modernización de una plaza de cobro y mantenimiento menor en la autopista federal de cuota Chamapa-Lechería, en el Estado de México; la rehabilitación de pavimento en la autopista Monterrey– Nuevo Laredo, y el camino directo.

Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, que une a Veracruz y Chiapas. Estas presuntas irregularidades, que van desde pagos indebidos por ajustes de costo e incumplimientos en contratos, hasta trabajos de mala calidad, suman 34.4 millones de pesos.

Estas anomalías resultaron en la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria de 61 funcionarios.

El viernes, el titular de la SCT, Javier

Jiménez Espriú, señaló que encontraron 482 inconsistencias de la administración anterior, lo cual no incluye los casos señalados por la ASF.

La SCT respondió a este diario que, tras el informe individual de la Cuenta Pública, atenderá lo que le corresponda dentro de esta administración, y lo que no le tocará a la ASF tomar decisiones.