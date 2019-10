Hay optimismo sobre las ventas del Buen Fin: Concanaco-Servytur

Una tasa de inflación a la baja, un tipo de cambio estable, el repunte en la confianza de los consumidores y una desaceleración que todavía no alcanza al sector terciario de la economía hacen prever a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) ventas por 118 mil millones de pesos en la novena edición del Buen Fin.

“Estamos optimistas en cuanto a ventas, porque la tendencia y la estadística así lo marcan”, responde José Manuel López Campos, presidente de la confederación que agrupa a 256 cámaras con presencia en 900 ciudades del país.

En este año -cuando el evento se realiza del 15 al 18 de noviembre- se espera que las ventas aumenten cinco por ciento respecto a 2018, aun con una economía que pierde ritmo, una tendencia que, según López Campos, no ha impactado en el sector terciario.

De lograrse la cifra de ventas se triplicaría la que se logró en la primera edición de 2011, al final del sexenio de Felipe Calderón, cuando se vendieron 39 mil 800 millones de pesos.

Para respaldar el pronóstico del sector, el dirigente platica en entrevista con El Sol de México que por primera vez participarán prestadores de servicios como despachos y servicios médicos, después de que hace cinco ediciones se sumaron empresas de turismo. Eso, asegura, aportará a cumplir con la meta de ventas.

¿Cómo esperar un crecimiento cuando los datos de la economía en general señalan que hay una desaceleración?

Aunque hay una desaceleración de la economía, no ha sido de la misma proporción en todos los sectores. En el caso del sector terciario no ha habido un decremento, incluso en la última medición en la que se temía que pudiera entrar en la definición de recesión técnica, por acumular dos trimestres consecutivos con decremento en el Producto Interno Bruto, fue precisamente el sector terciario el que hizo la diferencia para que eso no sucediera.

Los últimos reportes de ventas de julio y agosto indican que hubo incrementos del cinco y seis por ciento, respectivamente. No ha habido un decremento y además hay un ligero repunte en el índice de Confianza del Consumidor. La recesión más severa está en el sector secundario, el de la transformación, la industria, y también el sector agropecuario tuvo un trimestre de desaceleración. En conjunto, eso tiene al PIB en el nivel en el que está

Con los indicadores respecto al año anterior tenemos una menor inflación y un tipo de cambio similar al de 20018.

José Manuel López, presidente de CONCANACO SERVYTUR. / Foto: Especial

Ha habido un incremento de 16 por ciento en las percepciones para los de menor salario, lo que se ha reflejado también en los siguientes estratos y no digamos en la zona norte del país, donde se duplicó. Esos son los condicionantes que nos hacen pensar que tendremos un Buen Fin exitoso en esta temporada, porque además el gobierno federal se ha comprometido, como en años anteriores, a anticipar una parte de los aguinaldos.

Hace unos días el Inegi informó que el Índice de Confianza del Consumidor a septiembre aumentó por segundo mes consecutivo, pero uno de sus cinco componente, el que se refiere a las posibilidades de comprar bienes duraderos, no fue tan positivo, más bien quedó plano. ¿Tienen considerado este dato?

Sí, quedó plano, pero no disminuyó. Ya venía con números positivos en cuanto al interés por comprar bienes duraderos.

Para el Buen Fin esperamos que aumente no sólo el número de operaciones, sino también el importe. La gente se prepara, como sucede en el Black Friday, está esperando estas ofertas, ahorrando o va a disponer del ingreso adicional por al anticipo de su aguinaldo, o a usar su crédito.

La fecha, afirma José Manuel López Campos, ya está en el calendario de los mexicanos. Para el comercio, los servicios y el turismo ha iniciado la mejor época del año porque se encadenan celebraciones y también los periodos vacacionales, primero con las fiestas patrias, luego el Día de Muertos, el Buen Fin, la temporada decembrina y el fin de año.

Para esta novena edición otra de las novedades es que será la primera con el nuevo sistema de pagos con códigos QR.

“Aunque en este año va a ser mínima la presencia, esperamos que el próximo, el recién lanzado CoDi también contribuya a fomentar la formalidad, porque habrá una mayor trazabilidad de las operaciones al pagar con tarjetas y no con efectivo.

“El año pasado 63 por ciento de las ventas fueron en efectivo y 37 por ciento con tarjetas. Esperamos que año con año vaya cambiando esta proporción y cada vez contemos con más pagos digitales tanto con tarjetas como mediante el uso de los códigos QR”.

¿Para este año cuál es la previsión?

Estamos muy optimistas pensando que pudieran ser 50-50 en esta edición por toda la trayectoria con la que ya se cuenta y también porque cada vez aumenta más la participación del comercio electrónico, donde los pagos se hacen con tarjeta. El año pasado respecto a 2017 aumentó 36 por ciento, se vendieron seis mil 900 millones de pesos en plataformas digitales y se espera que aumente en una proporción similar o mayor.

Para este año la Concanaco lanzará una aplicación para que los compradores ubiquen las tiendas que participan y también comparen los precios de los productos entre los mismo comercios y respecto a los que tenían anteriormente, a efecto de que no se genere la percepción de que los descuentos son ficticios.

Este programa se está consolidado y existe la responsabilidad de todos los participantes que conserve la credibilidad y por eso también trabajamos de la mano de la Procuraduría Federal del Consumidor desde días anteriores para el monitoreo de los precios.