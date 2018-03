Hay posibilidad de renegociar TLCAN antes de elecciones: Guajardo

ACAPULCO.- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, afirmó que existen posibilidades para que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), concluya antes de las elecciones del próximo primero de julio.

“Hay la posibilidad de que, en cualquier momento, si las partes tienen la flexibilidad necesaria y podemos encontrar el equilibrio que nos sirve a todos, puede ver una posibilidad del fin del mes de marzo o a inicios de abril o en cualquier momento durante la campaña mexicana o en cualquier momento, la verdad es que los tiempos del acuerdo se van a determinar por la calidad del acuerdo y no por la prisa electoral”, afirmó el funcionario.

Entrevistado en el marco del último día de los trabajos de la 81 Convención Nacional Bancaria, el secretario dejó en claro que el objetivo de las negociaciones es fortalecer el acuerdo en beneficio de los tres países socios del acuerdo, más allá del factor tiempo.

“Si yo como el responsable de este gobierno de cerrar la negociación, no logro cerrarla con un acuerdo que yo pueda defender públicamente como del interés de México, no la voy a cerrar, porque no voy absolutamente a ganar nada, no solo me van a poner una golpiza por decirlo elegantemente en el debate político”, aseguró.