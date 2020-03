"He cumplido", AMLO presume baja de gasolina

Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador detuvo su camino en una gasolinera de Oaxaca y presumió la baja de precios en los combustibles.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el primer mandatario dijo que no todas son malas noticias.

"Se cayó el precio del petróleo, se desplomó el precio del petróleo crudo, pero bajó el precio de las gasolinas en el mercado internacional y como nosotros compramos gasolinas, me da hasta vergüenza decirlo, porque no deberíamos hacerlo si tenemos petróleo… pero ahora con esta crisis, la crisis económica, financiera que produjo la pandemia del coronavirus bajó el precio de las gasolinas”.

¡Ánimo! A pesar de la caída en el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, tomamos la decisión de reducir el precio de la gasolina porque ahora nos está costando menos su importación. Esto es fortalecer la economía popular frente a la adversidad. pic.twitter.com/lZpUj0PVvq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2020

El titular del Ejecutivo, quien está de gira por Oaxaca, se detuvo en una estación de gasolina en el estado de Oaxaca para demostrar que el costo estaba en 16.65 pesos el litro de Magna y 17.79 pesos en el caso de la Premium.

“Les ofrecí que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso, no ha aumentado la gasolina desde que estoy en la Presidencia”, presumió.