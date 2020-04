Honda extiende hasta 30 de abril suspensión de plantas en México

La filial local de Honda dijo el martes que extenderá hasta el 30 de abril la suspensión de la producción en sus dos plantas automotrices en México, un día después de vencer el plazo que se había puesto originalmente, debido al impacto del coronavirus.

Las instalaciones de Honda están ubicadas en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco.

"Honda de México informa que a medida que evoluciona el impacto en el mercado respecto al Covid-19, continuará evaluando las condiciones y realizando ajustes a sus operaciones de producción en el país según sea necesario", dijo la firma.

Cabe destacar que alrededor de 190 mil trabajadores de empresas proveedoras de autopartes en Aguascalientes y Guanajuato verán afectados sus ingresos debido al paro técnico que los fabricantes de autos se vieron obligados a implementar para evitar contagios de Covid-19.

Si bien los empleados de las armadoras pudieron abandonar sus puestos de trabajo sin ver afectaciones en sus ingresos, los sindicatos de las proveedoras comenzarán a negociar esta semana los plazos y condiciones para la implementación de los paros técnicos, dijo Rogelio Padilla de León, El líder de sindicatos de la industria automotriz en Aguascalientes.

En este estado la industria gira en torno a Nissan, la cual anunció un paro técnico entre el 25 de marzo y el 14 de abril, por lo que 84 fábricas de autopartes, que dan empleo a 30 mil personas, se verán obligadas a reducir su producción o a cerrar en tanto la empresa japonesa se mantenga en paro.