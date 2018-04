Huawei aumenta 15.7% sus ganancias en 2017

Mundo

Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, informó que investigará la reunión que sostuvo el obispo de Guerrero, Salvador Rangel, con integrantes del crimen organizado. El Secretario de Gobernación indicó que tendrá un encuentro con Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y realizará una investigación para saber que medidas tomar. "Como gobierno no es posible negociar la ley, y quien comete delitos debe enfrentar la justicia", dijo. "En cuanto al caso del obispo, no conozco cómo se desarrolló el encuentro, sin embargo me reuniré con el arzobispo primado de México", sostuvo Navarrete luego de reunirse con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso. Hace unos días el Obispo de la Diócesis Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reveló que sostuvo una reunión con líderes del crimen organizado de la Sierra de Guerrero, quienes le dijeron que no asesinarán a candidatos durante este proceso electoral y exigieron que los abanderados de los partidos cumplan sus promesas. Entrevistado en Chilpancingo, el prelado católico indicó que se trasladó en un helicóptero que le proporcionaron y acudió a agradecer a estas personas las acciones que llevaron a cabo para restablecer el servicio de energía eléctrica y agua potable para los vecinos de la comunidad de Pueblo Viejo en el municipio de Heliodoro Castillo. Rangel Mendoza, explicó que estas personas le pusieron dos condiciones para no intervenir en el proceso electoral, el primero es que los candidatos no repartan dinero ni compren votos en esa zona y la segunda que cumplan con sus promesas y realicen obras en las comunidades más alejadas y con mayores problemas.