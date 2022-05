Huelga de telefonistas se terminaría si dan prestaciones justas a jubilados: sindicato

Sin posiciones irreductibles, solo que se respeten los derechos de los trabajadores y abiertos a la negociación con la participación de funcionarios de la STPS e intervención de la propia titular, Luisa María Alcalde, sigue la votación en todos los centros de labores de Teléfonos de México para ratificar la decisión de la Asamblea General de irse a la huelga el miércoles 11 de mayo.

“No tenemos posiciones irreductibles, sino que se respeten nuestros derechos de aumento al salario de 7.5% y que sea parejo para trabajadores activos y jubilados. No aceptamos que se les dé menos a los casi 30 mil jubilados”, afirmó el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez.

En conferencia de prensa virtual, comentó que la empresa les ofrece 4% de aumento salarial y 1% en prestaciones y un incremento más bajo a los jubilados, que fue lo que ocasionó el problema.

“Si se resuelve lo de los jubilados y la reposición de los vacantes, creo que tendríamos muy buenas posibilidades de un arreglo. El aumento debe ser parejo. No aceptamos que se les dé menos a los jubilados”.

Como lo publicó El Sol de México, el líder de los telefonistas dijo: “No vamos a bajar el swicht, simplemente nos saldremos de las instalaciones y la Comisión Negociadora continuará abierta al diálogo; pero las fallas en la red nacional de telefonía fija, móvil y de datos se acumularán en los casi medio millón de kilómetros de fibra óptica a nivel nacional”.

Sobre si el gobierno podría hacer una requisa, comentó que sería inconstitucional. “No tengo la menor idea de qué hará este gobierno en caso de que no haya arreglo y estalle la huelga. Ojalá no tengamos que llegar a eso”.

¿Pero podría darse la requisa?

-Entiendo que es para servicios públicos, entiéndanse servicios del gobierno, pero en el Título de Concesión, cuando la empresa se privatizó se estableció que el servicio telefónico se mantendría como un servicio público. La verdad no sé qué harán, pero sí habría posibilidades de que se utilizara. Ojalá y no sea el caso”, dijo a Organización Editorial Mexicana.

En cuanto a la consulta que se realiza a nivel nacional, dijo que todos los trabajadores, los casi 55 mil, participan: jubilados y activos. “Empezamos ayer miércoles. Hasta esta mañana (de jueves) tenemos información de que se inclina abiertamente por la huelga”.

Fallas en el servicio se acumularán, advierten

“Esperamos que el lunes en el encuentro con la Secretaría del Trabajo lograr avances, donde ya se sostienen pláticas con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de Trabajo Digno. Sí tenemos margen de evitar la huelga si hay voluntad nuestra”, enfatizó.

Agradeció y aceptó el ofrecimiento de la intervención de la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan. “Si hay buena voluntad y un cambio de actitud de parte de la empresa. Estamos en disposición de negociar”, insistió.

Acerca de los detalles de la huelga, Hernández Juárez que en principio, sería solo dejar de laborar. En caso de estallar la huelga, nosotros salirnos de las instalaciones, poner las banderas de huelga, poner guardias en cada uno de los centros de trabajo.

La comisión negociadora seguirá atenta a sí hay convocatoria para tratar de arreglar esto, pero en principio, no bajamos el swicht.

Pero obviamente, el hecho de que los trabajadores no estén atentos a las fallas que se presenten, se acumularán de llegar a prolongarse puede afectarse el servicio porque la Red que tenemos casi medio millón de kilómetros de fibra óptica, mas todo el equipo de respaldo, se puede afectar.

“Esperamos que no sea necesario llegar a ello, pero sí, creo que la participación de la Secretaría del Trabajo, es importante”.

Se insistió en las afectaciones a los servicios de telefonía fija, móvil y datos y el líder nacional de los telefonistas, comentó:

“De inmediato no se verían afectados; pero los servicios telefónicos, las quejas, todos los trámites se suspenderían de inmediato. El servicio telefónico como tal no se suspendería, por el hecho de salirnos de las instalaciones, pero sí se afectaría por la acumulación de fallas que no se atienden en su momento”.

De inicio dijo que son 4 los problemas que se atienden en estas negociones: Un asunto de Bienes Raíces que está en su contrato; la revisión anual del contrato colectivo de trabajo; violaciones al contrato colectivo de trabajo y la falta de entrega de 2 mil vacantes, pendientes desde 2017.