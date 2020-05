IFT cuesta mil millones de pesos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que en el caso de la transparencia se hicieron reformas y 'fue cuando hubo más corrupción' y para combatir a los monopolios se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),

Refirió que ha revisado el modelo donde se concluyó que tienen siete consejeros que “ganan más que el presidente”, pero “no sólo son los siete sino que tienen un aparato de asesores y tienen como 40 direcciones generales que cuesta más de mil millones de pesos”.

“La pregunta es que ya no hay monopolios, ya no hay preponderantes. No es nada contra los consejeros, a lo que voy es que lo más importante de todo es el que se vaya creando cada vez más conciencia en los ciudadanos en la defensa de sus derechos, por eso pienso que no va a ser fácil un retroceso. Estamos avanzando bien con la gente”.

Afirmó qué hay veces que se llevan a cabo revoluciones y hay confrontación armada, triunfan los revolucionarios pero como son movimientos impulsados por una vanguardia o un grupo de población mayoritaria, “cuando se llega al gobierno, se corre el riesgo de que se desvíen y traicionen porque no es un movimiento colectivo de toma de conciencia”.

El Primer Mandatario acotó que el modelo de México, que hablamos de millones de mexicanos, no es una vanguardia sino que es el pueblo que ha tomado conciencia y es una garantía mayor para que no se cometan abusos y no haya corrupción.

“Buena fácil lograr esta transformación y lo vamos a seguro haciendo”.

Asimismo dijo que su gobierno está construyendo junto con todos, un hábito en favor de la honestidad, ya que es “convertir la honestidad en forma de vida y en forma de gobierno, por lo que si seguimos avanzando en este propósito será muy difícil que se den retrocesos”.

Destacó que se ha entrado a una etapa en que se ejercen más las libertades, "hay más denuncias, la vida pública es más transparente, es cada vez más pública y ya está el tema en la agenda, en el debate público (...) antes el tema de la corrupción no era parte de la agenda, ya que empezaron hablar de reformas estructurales, educativa, fiscal, energética y lo más que se hizo fue simular en cuanto a la transparencia y que no existieran monopolios y se hicieron reformas y no se avanzó”.