IguanaFix: No hay trabajo "sucio", sólo trabajo

Matías Recchia, CEO y cofundador de IguanaFix, tiene en un pizarrón de su oficina los nombres de algunos de sus clientes junto a sus pendientes: pedirle facturas a esta cadena comercial, darle seguimiento al contrato con esta otra empresa internacional de ropa, ponerse al corriente con aquella envasadora de lácteos con alcance mundial.

Pide a El Sol de México no divulgar sus nombres, pero explica la razón detrás del éxito. Las empresas, grandes y pequeñas, quieren su tiempo y dinero para alcanzar sus objetivos, no para limpiar pisos, cambiar focos o arreglar fachadas.

Lo que hace IguanaFix entonces es hacer todo eso que las empresas y las personas no quieren hacer para dedicarse a todo lo demás, lo importante.

IguanaFix es una plataforma digital para encontrar todo tipo de servicios de mantenimiento y corrección en instalaciones corporativas, locales comerciales y domicilios particulares.

Mediante su aplicativo, los usuarios identifican sus necesidades en electricidad, plomería, albañilería, limpieza, control de plagas, pintura, línea blanca, carpintería, jardinería, todo lo que se requiere para mantener un inmueble en buen estado, y arreglan una cita con un técnico previamente certificado.

Se acuerda un precio, el profesional lleva los materiales, se realiza el trabajo, se rastrea y verifica en tiempo real y el pago se asegura vía electrónica.

Matías regresaba a su natal Argentina luego de vivir en Estados Unidos en 2012, cuando la idea de IguanaFix nació. Al instalarse vio la necesidad de recurrir a múltiples profesionistas, que en Latinoamérica se traduce en pedir recomendaciones a conocidos.

"Era muy frustrante contratar todo lo que necesitaba para mi casa, alguien que me arreglara los muebles, un electricista, un plomero que me instalara el lavaropa.

Todo era pedir recomendaciones personales, tratar de agendar por teléfono, me fallaban el día que era, me decían un precio y me cobraban uno distinto y entonces tuve que tomar tres semanas de mi vida para poder instalarme con cosas que eran relativamente fáciles", platica.

Pero no sólo había molestia del lado del cliente, también del lado de los contratistas.

La dificultad de vivir al día, sin agenda previamente establecida, el problema de encontrar buenos costos en los materiales, acordar un pago justo con el cliente, cobrar y en general vivir en la informalidad son realidades de los profesionistas del mantenimiento en la región.

"Me pareció que había una oportunidad interesante porque hay frustración de ambos lados. Hay un problema real para solucionar, una solución que le agrega valor a ambos lados, del cliente final al simplificarte la vida, y del lado de red de profesionales lo que ellos quieren es tener más trabajo de calidad y optimizar su día, no perder tiempo en tránsito y tener volumen de trabajo, y poder elegir el tipo de trabajo que es lo que nosotros les damos.

"Todos queremos vivir nuestra vida y dedicarnos a hacer lo que nos gusta y no tener que ocuparnos por las cosas de mantenimiento, queremos que sea tan fácil como un click y eso es lo que te permite IguanaFix", dice.

EN BUSCA DEL CONTRATISTA

Según Matías, la mayoría de profesionistas del mantenimiento latinoamericanos aún no están profesionalizados, a diferencia del mercado estadounidense, donde el contratista, facilmente rastreable por Internet, es una profesional reconocido socialmente y tiene posibilidad de un ingreso alto.

Por el otro lado, la falta de formalización y de una rutina con ingresos fijos les deja a estos trabajadores en la desprotección laboral y social, por lo que una de las tareas de la empresa –dice– es cambiar esto.

"Es un sector que está bastante informalizado, el tamaño de mercado es muy grande y hay muchas oportunidades para crecer. Nuestro rol es ser justamente una herramienta para que estos técnicos y profesionales puedan crecer su negocio", explica.

En la medida que son calificados por los usuarios en la plataforma los profesionistas reciben alertas en sus teléfonos sobre trabajos de mantenimiento disponibles y los aceptan si son redituables y se acomodan a sus horarios

Esto no sólo les asegura un flujo de ingresos, sino que pueden seleccionar trabajos cerca de su ruta o domicilios, planear su día y acordar un precio justo, elevando así la eficiencia de sus jornadas.

Además IguanaFix les acerca a los profesionistas seguros de vida y gastos médicos accesibles y les extiende créditos sin interés en caso de emergencias.

La idea –explica Matías– es convertir a los buenos profesionistas en emprendedores que no requieran de intermediarios para conseguir trabajos y que cuenten además con condiciones básicas de seguridad social.

"Hay preconcepciones contra las que tenemos que luchar. Primero, que esto es chamba para gente que no tiene dinero, y es algo en lo que la gente buena puede ganar mucho; lo segundo, hay una preconcepción de que esto es para gente que no sabe hacer otra cosa.

"Queremos profesionalizar a estas personas también para que tengan orgullo de lo que hacen; estás construyendo, estás pintando, y es igual de válido un desarrollador que está programando o tú que me estás entrevistando o yo que tengo que coordinar. Es un trabajo igual de digno, en el que la especialización tiene muchísimo valor y debe ser remunerado", dice.

ONE PLACE TO FIX THEM ALL

Cuando fundó la empresa Matías ya contaba con experiencia previa en el mundo digital como uno de los directores generales de la empresa brasileña de social gaming Vostu, una de las más importantes en la región durante la primera mitad de esta década, con presencia en Facebook y Google.

Cuando la beta de IguanaFix fue lanzada en Argentina, a finales de 2013, sólo consistía en un punto de encuentro entre prestadores de servicios y clientes, pero con el tiempo fue evolucionando hacia una plataforma con filtros para los trabajos a realizar y los profesionistas buscando trabajo.

"Lo que nos fuimos dando cuenta es que los clientes querían una experiencia mucho más curada, que les digamos cuánto iba a ser, poder agendar, y fue cuando fuimos haciendo más sofisticada la app para clientes y técnicos.

El negocio fue evolucionando con lo que veíamos que requería el mercado y lo que querían los consumidores", explica.

Los años 2014, 2015 y 2016 consistieron en levantar capital de inversionistas ángel y el público. Entre ellos, el fondo de inversión especializado en tecnología Riverwood Capital, que decidió apostar por IguanaFix tres millones de dólares, mientras que Temasek Holdings, propiedad del gobierno de Singapur, invirtió otros 16 millones de dólares.

Gracias a este capital IguanaFix expandió operaciones en Argentina, llegó a Brasil, Uruguay y finalmente a México en 2016.

Actualmente el sector corporativo es el de mayor crecimiento para la empresa, el cual encuentra ventajas en un servicio omnicanal para solucionar sus problemas de limpieza, electricidad, plomería, en una sola factura.

Las empresas firman contratos de mantenimiento con IguanaFix y esta se encarga de llevar a cabo todas las tareas. La empresa ha ido sofisticando sus servicios hacia el sector corporativo con adicionales como capacidad de auditoría en tiempo real de los gastos de mantenimiento, control y registro de todos los trabajos, así como reemplazo inmediato en caso de ausentismos.

A principios de 2018 este sector representaba 30% de las ventas de IguanaFix, para septiembre ya es 50%.

La intensa actividad económica en México, con la presencia de grandes corporativos internacionales, y al contar con centros de producción de alcance global propiciaron esta expansión, y ha hecho del país una de las principales plazas para la empresa.

Tan importante es que Matías hizo de México su residencia permanente desde hace dos años para liderar su expansión en el mercado latinoamericano.

"México es fundamental, pienso que hay una oportunidad gigantesca. Hay empresas gigantescas, que son grandes porque el mercado local es grande y además empresas que juegan globalmente. La necesidad de mantenimiento que hay acá es a otro nivel y desde México están construyendo cosas para todo el mundo", finaliza.