IMCP pide al SAT prórroga de 15 días para declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), debería aplicar, por única vez, una prórroga de 15 días para que las personas físicas puedan cumplir, sin presiones, su declaración anual, ya que están enfrentando un abanico de problemas que van desde las retenciones mayores, información no precargada y hasta ingresos no correspondientes los cuales pueden derivar en créditos fiscales no justificados.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) explicó que detrás de los ingresos no correspondientes (pago por la prestación de servicios que no ocurrieron), en la información precargada en el portal del SAT, puede haber varios factores que pueden ir desde mal uso de la firma electrónica hasta robo de identidad.

“Se derivan de muchísimas situaciones, pueden ir desde simple préstamo de la firma electrónica hasta el robo de identidad; puede haber una gama de situaciones, ¿En qué le va a afectar al contribuyente? Pues depende de la situación, cuando menos, pero le puede generar un crédito fiscal (cobro de impuestos), porque no tiene esos ingresos o en caso de que pida la devolución ese contribuyente y no procesa, van a ir por ese contribuyente”, afirmó Mario Morales, vicepresidente Fiscal del IMCP.

El especialista consideró oportuno que la autoridad fiscal otorgue una prórroga para la presentación de la declaración de las personas físicas, cuyo plazo es el próximo 30 de abril.

"Los contribuyentes tienen que cumplir el día último porque así lo marca la ley", dijo.

El SAT dijo en un comunicado que si los contribuyentes identifican varias inconsistencias deben solicitar la revisión de éstas con su patrón y modificarlos en los datos de su declaración.