Importante que México garantice condiciones de seguridad en las minas: Sindicato Nacional Minero

En la región carbonífera de Coahuila se calcula que hay cinco mil mineros en pozos, que no son minas, y que trabajan en condiciones de inseguridad.

“Lo que sucede es que llegan los inspectores, hacen una especie de visita de turismo social con gerentes y supervisores, quienes se los llevan a comer y hacen reportes de escritorio, no visitas técnicas y minimizan riesgos. Esto es lo que tenemos que evitar”, denunció el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Te recomendamos: Subida en nivel de agua en mina El Pinabete dificulta rescate de trabajadores atrapados

Señaló que se requiere tecnología moderna para garantizar la seguridad de los trabajadores y se requiere hacer una revisión completa de los pozos. También las visitas de inspección y revisión se deben hacer de manera estricta.

En conferencia de prensa, en el marco de la conmemoración del 256 aniversario de la primera huelga minera en América que ocurrió el 15 de agosto de 1776 en la mina de Real del Monte, en Hidalgo, el presidente y secretario general del Sindicato Nacional Minero, volvió a lamentar “esta desgracia del 3 de agosto en la comunidad de Aguitas, en Sabinas, Coahuila, donde 10 compañeros no han podido ser rescatados todavía”.

“Es muy lamentable, es algo que los mineros de México, los mineros organizados nos unimos en solidaridad total con ellos y sus familias y esperamos que pronto sean rescatados y sea con vida”.

Sociedad AMLO ordena reforzar labores de rescate en mina El Pinabete

“Muchos de estos pozos, porque ni siquiera son minas de carbón propiamente dichas, se calcula que hay más de cinco mil trabajadores que laboran en esas condiciones de inseguridad y todo por la avaricia de empresarios y no toman en cuenta la seguridad de los trabajadores”, refirió.

Nosotros estamos totalmente en contra para evitar esas condiciones que prevalecen. Queremos prever y se organice a todos los trabajadores de la zona carbonífera, subrayó.

Anunció que se hará una reforma integral a la Ley Minera de México que garantice la seguridad, la libertad y la justicia laboral para todos los trabajadores, aunque no sean miembros de nuestro sindicato, como es el caso de este pozo en Aguitas, Sabinas, en Coahuila.

Comentó que ante el Senado de la República propuso una reforma integral así como la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es muy importante que el gobierno de México lo ratifique porque es el que garantiza las condiciones de seguridad, salud e higiene en las minas del país. Ese convenio, una vez que sea ratificado adquiere un rango constitucional, a nivel de cualquiera de las leyes mexicanas, para aplicarse por las empresas”, enfatizó.

Pozos clandestinos, sin concesiones

También se deben de hacer más, mucho más inspecciones, supervisiones de la forma en que operan estos pozos, muchos de ellos clandestinos, algunos sin concesiones y otros se mantienen en condiciones impropias para los trabajadores, dijo durante la conferencia.

Comentó que hay varias acciones qué tomar de inmediato.

"Esto lo proponemos en el Senado de la República como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sobre todo que México debe tener una minería moderna, segura, eficaz y que también cubra las condiciones de seguridad indispensables para que México pueda avanzar hacia la modernidad".

Sociedad Se complican labores de rescate de mineros

También en materia de ingresos, prestaciones, salarios, jubilaciones y pensiones. “Hemos propuesto un seguro de desempleo para todos trabajadores, no solo para los mineros. Buscamos fondos de pensiones que los fortalezcan porque no puede ser que las pensiones sean tan bajas y que no alcancen ni para lo mínimo indispensable”.

Tiene que haber seguridad para la vida futura de los trabajadores, sobre todo de aquellos que terminaron su labor productiva. No podemos descuidarlos y abandonarlos cuando dejaron todo su esfuerzo y su vida en el trabajo, recalcó.

“Vamos a seguir trabajando en esto en el Senado de la República y buscaremos hacer las reformas y modificaciones que sean necesarias y proteger y fortalecer la vida de los trabajadores, de los que actualmente están en activo y los que ya dejaron de prestar sus servicios por estar en edad avanzada”.

¡Vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia. Es un compromiso que tenemos en el Sindicato Nacional Minero!, expresó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Poco antes se realizó la ceremonia conmemorativa de la Primera Huelga Minera en América, un 15 de agosto pero de 1776, justo aquí, en Real del Monte Hidalgo. Se recordó esa gesta y se colocó una ofrenda para recordar esa gesta de hace 256 años.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music