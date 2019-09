Plataformas digitales pagarán IVA e ISR en 2020, asegura Arturo Herrera

Las plataformas digitales de transportes que son los casos de Uber y otras pagarán IVA e Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2020; no es crear gravamen, ya existen, pero no se cobraba, informó a diputados el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

Al entregar el Paquete Económico 2020, explicó que las plataformas digitales asociadas al transporte, como Uber, queda claro que las transacciones en México y donde se están haciendo, son tres tipos de operaciones: se tiene que pagar un IVA asociado a la transacción en un viaje de Uber. Hay dos impuestos Sobre la Renta, el de la empresa y el conductor, así como un pago de una regalía, que es como una especie de importación.

“Esos impuestos ya existen, lo que ocurría es que no se cobraba y la razón es porque la estructura tributaria de México y de todos los países estaba asociada a bienes tangibles’’.

De eso de los asociados a las plataformas digitales, los que son más fáciles y de llegar a acuerdos; por lo que en la Miscelánea Fiscal no habrá creación de impuestos digitales, pero si instrumentos para poder hacer la retención de los impuestos asociados a ellos.

Sin embargo, el funcionario apuntó que hay otros más complicados que tiene que ver con Facebook y Twitter y ahí hay controversia internacional en donde se está causando el impuesto y como se tiene que pagar.

Y también hay controversia con las plataformas de contenidos, cuando alguien consume Netflix aquí (México), esa transacción se está dando del lado donde está el consumo, pero eso se resolverá hasta el 2020.

Facturas falsas

No hay ningún elemento de “terrorismo fiscal’’, aclaró el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, quien considero que durante muchos años el país no ha sido muy eficiente en recaudar y la razón: dependíamos de los ingresos petroleros y entonces no teníamos que ser ni muy cuidados con la estructura tributaria ni con la eficiencia de la administración tributaria.

Al responder preguntas luego de entregar el Paquete Económico 2020 a los diputados, apuntó que el Congresos de la Unión tiene la discusión de las facturas falsas y las condonaciones de impuestos.

Por tanto, apuntó, se busca mitigar los riesgos de elusión y evasión fiscal. Destacó que el SAT tiene alrededor de 52 mil juicios tributarios.

Recordó que hay una tendencia en los últimos años a trasladar las ganancias a los países con carga tributaria más baja; y todos los elementos de la miscelánea van asociados a defender la base, a evitar que se erosione.