Impugnan el triunfo de Ricardo Aldana al frente del STPRM

Una auditoría forense cibernética, para conocer cómo se efectuó la votación electrónica este lunes 31 de enero en el seno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), mediante el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab) de la Secretaría del Trabajo, pedirá el candidato Miguel Arturo Flores Contreras de la Sección 1, Tampico.

“Queremos un análisis inmediato y con un experto internacional, de voto por voto y como es digital es sencillo analizar la huella. El Sistema fue manipulado por hackers. Vamos a impugnar todo el proceso. No vamos a validar este fraude y circo”, afirmó en conferencia de prensa.

➡ Las elecciones en el STPRM son nulas, afirma secretario general electo Rubén Choreño

Además, solicitó a la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, que permita la revisión del Sirvolab, ante la presencia de un notario público que avale la huella digital que deja el voto electrónico. “Nos enfrentamos a la mafia, que es un cártel, no un sindicato”, enfatizó. “Vamos a dar la cara y defenderemos el voto”. Dijo tener pruebas y evidencias de que, por un solo teléfono celular, se emitieron más de 200 votos.

Sostuvo que hubo “manipulación y terrorismo en el proceso; pero los compañeros por vez primera perdieron el miedo y se volcaron a votar, porque no queremos más de lo mismo”. Con valor se enfrentaron las amenazas. ¡No más engaños!, demandó.

Anunció que acudirán a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. “Exigimos que se transparente este proceso y que se anule de manera total la elección, porque no hay la certeza de transparencia”.

Finanzas Plataforma Sirvolab ya recibe votos de los petroleros

Señaló que quien estuvo al frente del Colegio Electoral, es parte de la mafia sindical, el secretario de Vigilancia, Fernando Navarrete. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que nos interesa saber es qué pasó en este proceso”. Además, ya un equipo de abogado reúne todas las denuncias por fraude interpuestas contra Ricardo Aldana Prieto. “En 2016, presenté una denuncia y vamos a darle cauce. Vamos a defender a nuestro sindicato de 30 años que tienen de dirigir el STPRM”.

¡No a la coacción, intimidación y miedo¡, insistió.

También impugnará el que Ricardo Aldana por ser trabajador de confianza y no pertenecer al STPRM ni se le descuentan las cuotas sindicales. Es un trabajador del nivel 34 y no puede dirigir los destinos gremiales. No debió participar. “Vamos a impugnar esto y no validar este fraude y circo”.

Habló de la unión de los candidatos que participaron en estos comicios para hacer un Frente que defienda la transparencia y democracia. “Exigimos que la secretaria Luisa María Alcalde nos dé un informe detallado de todo el proceso y por qué tardaron tanto en dar a conocer los resultados de las votaciones”.

➡ AMLO asegura que no hay preferencia por algún candidato sindical en Pemex

También hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga. “Él vivió en carne propia estas injusticias. Le pido que nos dé la oportunidad de revisar voto por voto. Y como es digital es sencillo el análisis forense con la huella digital”, reiteró. Insistió en que “exigimos que se transparente todo el proceso y con todos los elementos que marca la ley, pediremos que se anule la elección total. Nadie está convencido de que Aldana logró el triunfo”.