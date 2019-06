IMSS refuta su propio reporte de asalariados

El director del IMSS, Zoé Robledo, consideró injusta la comparación que hizo la prensa de las cifras sobre generación de empleos durante mayo y que divulgó el instituto a su cargo.

El funcionario dedicó una hora, en una conferencia que no estaba prevista, para mostrar su desacuerdo con la información publicada, aunque concedió que sí hubo una caída en la cifra de nuevos empleos, pero que es habitual al inicio de cada administración.

“Si uno verifica respecto al mes anterior (abril), sí hay una caída. Esa es la comparación (con mayo del año pasado) la que nosotros creemos que no es viable, porque no son periodos equiparables. En nuestra economía y nuestra situación política, como la de muchos países, los cambios de administración inciden”, dijo.

El IMSS dio a conocer el miércoles que en mayo se crearon tres mil 983 empleos. Lo que al funcionario le parece inviable es que si se compara la cifra con la del mismo mes del año pasado, el último de la pasada administración, resulta una caída de 88 por ciento.

“Este número de tres mil empleos no significa necesariamente que se desplomó el empleo 88 por ciento. A mí eso me preocupa porque la cifra es alarmante cuando no necesariamente está comparando cosas que se pueden comparar”.

Hay “un sensacionalismo exagerado” en las notas periodísticas que refieren una caída de 88 por ciento, acusó el Presidente poco antes en su conferencia matutina.

Lo que a juicio del director del IMSS se debe hacer es contrastar el dato con el de mayo pero de 2013, el primer año de la anterior administración.

De hacerlo así y considerando los registros del IMSS, la caída de mayo pasado es de 42.8 por ciento, porque en ese mismo del primer año de gobierno de Enrique Peña se crearon seis mil 929 empleos.

NO SON EMPLEADOS

En el tema de las cifras de los 481 mil becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Zoé Robledo tomó cierta distancia de la postura del presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador.

“No los estamos considerando en la cifra, pero sí hay que considerar que están recibiendo un ingreso con seguridad social, que es mayor al salario mínimo y que puede haber una tasa de reemplazo (…) Entiendo que de repente no se considere o no se analice como parte de la cifra de empleo, porque es cierto, no lo es, pero no significa que no sean jóvenes que están trabajando, recibiendo un ingreso y tengan seguridad social”, dijo el funcionario con estudios en el ITAM.

En su conferencia mañanera, el Presidente reprochó que la prensa no haya tomado en cuenta la cifra de becarios al reportar las cifras de empleo formal.

Los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un pago de tres mil 600 pesos mensuales y están asegurados por el IMSS, gracias a que el gobierno federal paga una cuota de 69 pesos mensuales, aclaró Robledo.

Sin embargo, estos becarios no cotizan para el retiro ni sus jefes aportan cuotas obrero-patronales, ya que están por la modalidad de seguro facultativo, por lo que no pueden ser considerados como empleados, admitió.

En lo que sí coincidieron plenamente el mandatario y el director del IMSS es en que las cifras son manipulables.

“Independientemente de la interpretación, ustedes saben que las estadísticas se pueden manejar de muchas formas, hay hasta un dicho sobre el manejo de las estadísticas que voy a buscar, a conseguir, que sirven para todo, de acuerdo a como se acomoden”, aseguró el Ejecutivo.

Citibanamex señaló ayer que el número de asegurados (20.38 millones) aumentó 2.4 por ciento en mayo en relación con el mismo mes de 2018. “Esta tasa representa el menor crecimiento anual desde marzo de 2010 y la sexta cifra más baja para un mes de mayo desde que se contabilizan estas estadísticas en 1997”, detalló el banco.

FALTA OBRA, DICE COPARMEX

El freno de la obra pública en el país y las nulas garantías al Estado de derecho para las pequeñas, medianas y grandes empresas, influyeron en la caída de 88 por ciento en el empleo formal durante mayo, consideró el presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorenzo Roel.

Es necesario, dijo, "reactivar la obra pública, promover y asegurar el Estado de derecho, restablecer el diálogo franco con los sectores productivos, que les permita generar actividades productivas, competitivas y sustentables, que puedan generar más y mejores empleos".