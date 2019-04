INAI ordena a Pemex transparentar compra de pipas

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos dar a conocer la información sobre la compra de 550 pipas para el transporte de hidrocarburos, misma que fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El comisionado Joel Salas Suárez explicó que es vital que las instancias de gobierno hagan pública la información de las compras con dinero público, ya que eso es parte de la legitimación de las autoridades en todo régimen democrático.

“Cada peso pagado debe estar debidamente justificado y sólo con información pública los ciudadanos interesados podrán conocer dicha justificación. El gobierno federal debe procurar la transparencia y la rendición de cuentas, dos promesas de campaña que despertaron expectativas altas en la ciudadanía y que no pueden ser defraudas”, dijo.

"Compra por Adjudicación Directa"

Salas Suárez comentó que en este caso, a pesar de que el gobierno federal informó que la compra había sido por Adjudicación Competitiva, en realidad se trató de una Adjudicación Directa, por lo que tener la información de dichas compras dará luz a saber por qué se hizo así y no por una licitación.

Este caso surgió luego de que un particular solicitó a Pemex los expedientes, facturas y contratos de la compra de las 550 pipas que fue anunciado por el presidente el 21 de enero de 2019. En un principio la empresa productiva del Estado negó tener la información ya que dicha transacción fue realizada por su filial III Servicios SA de CV, empresa que se maneja por la ley del sector privado y que no tiene la obligación de transparentar la adquisición.

Luego de que el particular interpuso un recurso, el INAI le da la razón y ordena a Pemex abrir la información ya que en la investigación se encontró que la empresa productiva del Estado no realizó las indagaciones correctamente.

“El agravio del particular resulta fundado porque no se turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes para atenderla, y Pemex ubicó información relativa las personas morales que realizaron compras identificadas, pero no las proporcionó. No existe certeza de que la información puede dar respuesta a lo requerido y si se valida la inexistencia declarada”, comentó el comisionado Salas Suárez.