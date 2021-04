Industriales advierten simulación laboral por nueva reforma al outsourcing

Los industriales del país advirtieron que la nueva reforma laboral para eliminar el outsourcing abre la puerta a la simulación por evadir responsabilidades.

Durante el análisis que llevó a cabo la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin) los presidentes de las Comisiones de Seguridad Social y Recursos Humanos y de Trabajo y Previsión Social advirtieron que "se corre el riesgo de que algunas empresas no entiendan o tengan miedo de incursionar en una nueva legislación o no tengan asesores suficientes y tomen el camino mejor de buscar otra alternativa y no reconocer una relación laboral sino simular".

"En lugar de mi trabajador serás mi prestador de servicios, para el efecto de mejor yo no meterme en estos líos de esta nueva legislación (...) Por eso insistir en que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de comunicación y facilitación para que las empresas puedan entender la dimensión de la reforma y puedan darles facilidades de cumplimiento. Debe de haber un acompañamiento de nosotros como organizaciones empresariales y también del gobierno en todos sus niveles", manifestó Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos.

Pedro Higuera, presidente de la Comisión fiscal de Concamin, pidió a las autoridades tributarias y que recaban aportaciones patronales emitir certificaciones de cumplimiento a las empresas de servicios especializados que cumplan con los nuevos requerimientos de la reforma para eliminar el outsourcing, a fin de simplificar los trámites administrativos y fiscales.

Con el acuerdo al que llegaron patrones, sindicatos y el gobierno federal se propone que las empresas que contraten servicios especializados deberán recabar información década uno de los trabajadores qué queden a su cargo como el pago de nómina, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y retenciones de impuestos (SAT).

Añadió que, en la medida en que se den facilidades o simplificación para la implementación de la nueva reforma se reducirán los costos para las empresas, así como que es un logro estipular un tiempo de transición de tres meses, pese a que habían solicitado un año como mínimo.

“Si el IMSS, el Infonavit y el SAT nos dan constancias de cumplimiento, yo creo que con eso podemos dar certidumbre y simplificar en buena medida con estos cambios”, aseguró Pedro Higuera.

Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, también alertó que las empresas que contratan servicios especializados deberán revisar sus objetos sociales y actividades preponderantes, a fin de definir qué puestos laborales deberán asumir dentro de su plantilla laboral.

Definió que servicios como la limpieza, la vigilancia y servicios de comedor podrán asumirse como servicios especializados y que podrán seguirse ofreciendo y contratando siempre y cuando la empresa que reciba sus servicios no tenga el mismo giro.

Por su parte, un análisis del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF) indicó que nueve de cada 10 empresas no tendrán posibilidades de contratar de manera directa a todo el personal.

“A su vez, cabe recordar que, de acuerdo con datos de la Confederación Mundial de Empleadores, México ocupa el cuarto sitio en la contratación vía subcontratación con 4.7 millones de trabajadores en el modelo de tercerización”, enfatizó el presidente del CEEF, Armando Leñero.

El presidente del CEEF también advirtió que este acuerdo tripartita para eliminar la subcontratación laboral supondrá un escenario más complejo para esta industria.

“Con la eliminación de la subcontratación de personal, muchas empresas tendrán que transitar a ser firmas que contratan por especialización, sin tener el conocimiento de cómo ajustarse a la iniciativa, y aun cuando haya un tiempo de prórroga. En otros casos, cerrarán y habrá algunas empresas que recurrirán a la simulación para seguir operando sin tener que abrir nuevas razones sociales”, especificó.